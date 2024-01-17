Хочется заехать по лицу. Захарова отреагировала на признание Кулебы

Шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба недавно признался, что хотел ударить по лицу главу МИД РФ Сергея Лаврова. Это заявление возмутило скандальную российскую дипломатку Марию Захарову.

Захарова возмущается из-за желания Кулебы поквитаться с Лавровым

Соратница Путина, которая регулярно выступает с лживыми заявлениями, начала цинично утверждать, что якобы «неадекватность» представителей украинской власти — это «широко известный факт».

Кроме того, представительница МИД РФ повторила традиционный российский нарратив о "западных марионетках" в украинской власти.

Необразованных агрессивных людей набрали под видом министров разваливать Украину за американские деньги… Может, ему в бои без правил нужно было, а не в МИД, – также добавила Мария Захарова. Поделиться

Интересно, что шеф российской дипломатии Сергей Лавров на признание Дмитрия Кулебы пока никак не отреагировал.

Что Кулеба говорил о Лаврове

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба откровенно рассказал журналистам, что хотел ударить в лицо Сергея Лаврова во время переговоров в Анталии весной 2022 года.

Самые трудные переговоры – это когда собеседнику хочется встать и заехать по лицу, но ты не можешь себе это позволить. И таких у меня было два-три раза. Один из них – с Лавровым, в Анталии весной 2022 года, – признался украинский дипломат. Поделиться

Следует также напомнить, что в марте 2023 года Дмитрий Кулеба также подтвердил, что во время встреч с министром иностранных дел страны-агрессора РФ Сергеем Лавровым придерживается «правил гигиены».

Он уточнил, что никогда не жмет руку Лаврову и избегает общих фотографий.

Кроме того, Кулеба заверил, что Украина будет воевать с Россией, даже если останется без оружия.