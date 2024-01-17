Хочеться заїхати по обличчю. Захарова відреагувала на зізнання Кулеби

Шеф української дипломатії Дмитро Кулеба нещодавно зізнався, що хотів вдарити по обличчю главу МЗС РФ Сергія Лаврова. Ця заява обурила скандальну російську дипломатку Марію Захарову.

Захарова лютує через бажання Кулеби поквитатися з Лавровим

Поплічниця Путіна, яка регулярно виступає з брехливими заявами, почала цинічно стверджувати, що нібито «неадекватність» представників української влади — це «широко відомий факт».

Окрім того, представниця МЗС РФ повторила традиційний російський наратив про “західних маріонеток” в українській владі.

Неосвічених агресивних людей набрали під виглядом міністрів розвалювати Україну за американські гроші… Може, йому в бої без правил треба було, а не в МЗС, - також додала Марія Захарова. Поширити

Цікаво, що шеф російської дипломатії Сергій Лавров на зізнання Дмитра Кулеби поки жодним чином не відреагував.

Що Кулеба говорив про Лаврова

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба відверто розповів журналістам, що хотів вдарити в обличчя Сергія Лаврова під час переговорів в Анталії навесні 2022 року.

Найважчі переговори — це коли співрозмовнику хочеться встати та заїхати по обличчю, але ти не можеш собі це дозволити. І таких у мене було два-три рази. Один із них — із Лавровим, в Анталії навесні 2022 року, — зізнався український дипломат. Поширити

Варто також нагадати, що у березні 2023 року Дмитро Кулеба також підтвердив, що під час зустрічей із міністром закордонних справ країни-агресора РФ Сергієм Лавровим дотримується «правил гігієни».

Він уточнив, що ніколи не тисне руку Лаврову й уникає спільних фотографій.

Окрім того, Кулеба запевнив, що Україна буде чинити опір Росії, навіть якщо залишиться без зброї.