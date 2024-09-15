Захарова зганьбилася через безглуздий образ й приплела до цього українців — фото

Скандальна російська дипломатка Марія Захарова “славиться” своїм дивним епатажним стилем, однак цього разу вона перевершила саму себе, продемонструвавши публіці тотальний несмак. Ба більше, поплічниця Путіна не забула на цьому тлі згадати про Україну.

Захарова пояснила “символізм” її нового аксесуару

Представниця МЗС Росії Марія Захарова відвідала один з заходів з гігантським червоним аксесуаром, який візуально нагадує троянду.

Що цікаво, дипломатці довелося вигадувати "символізм" брошки, оскільки ніхто з присутніх не міг зрозуміти, навіщо було використовувати в образі цю дивну річ.

Роспропагандисти поцікавилися у поплічниці Путіна, чи був вибір такого аксесуару випадковим.

Не треба шукати прихованих смислів. Сенс лише один — це, на мою думку, просто естетика, — спочатку заявила Захарова. Поширити

Фото: скриншот

Однак на такій лаконічній відповіді представниця МЗС РФ не зупинилася.

Захарова також почала стверджувати, що іноді використовує аксесуари з національною символікою, однак, мовляв, це стається лише тоді, коли вона має брати участь у заходах, присвячених державним святам або важливим історичним подіям.

Але, звичайно, червоний колір зараз, як на мене, найактуальніший, щоб наші недруги розуміли, що ми налаштовані рішуче, — додала дипломатка, цинічно натякнувши на український народ та червоний колір крові невинних людей, яку російські окупанти щоденно проливають під час своєї загарбницької війни. Поширити

Як на абсурдний образ Захарової відреагували користувачі мережі: