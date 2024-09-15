Захарова зганьбилася через безглуздий образ й приплела до цього українців — фото
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Захарова зганьбилася через безглуздий образ й приплела до цього українців — фото

Захарова
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Джерело:  online.ua

Скандальна російська дипломатка Марія Захарова “славиться” своїм дивним епатажним стилем, однак цього разу вона перевершила саму себе, продемонструвавши публіці тотальний несмак. Ба більше, поплічниця Путіна не забула на цьому тлі згадати про Україну.

Головні тези:

  • Марія Захарова вразила дивним образом під час публічного заходу.
  • Червоний аксесуар у вигляді троянди викликав багато запитань у користувачів інтернету.
  • Дипломатка намагалася пояснити символізм аксесуару, заявляючи, що це просто естетика, але згодом цинічно натякнула на українців через червоний колір, пов'язаний з кров'ю невинних людей та війною.

Захарова пояснила “символізм” її нового аксесуару

Представниця МЗС Росії Марія Захарова відвідала один з заходів з гігантським червоним аксесуаром, який візуально нагадує троянду.

Що цікаво, дипломатці довелося вигадувати "символізм" брошки, оскільки ніхто з присутніх не міг зрозуміти, навіщо було використовувати в образі цю дивну річ.

Роспропагандисти поцікавилися у поплічниці Путіна, чи був вибір такого аксесуару випадковим.

Не треба шукати прихованих смислів. Сенс лише один — це, на мою думку, просто естетика, — спочатку заявила Захарова.

Фото: скриншот

Однак на такій лаконічній відповіді представниця МЗС РФ не зупинилася.

Захарова також почала стверджувати, що іноді використовує аксесуари з національною символікою, однак, мовляв, це стається лише тоді, коли вона має брати участь у заходах, присвячених державним святам або важливим історичним подіям.

Але, звичайно, червоний колір зараз, як на мене, найактуальніший, щоб наші недруги розуміли, що ми налаштовані рішуче, — додала дипломатка, цинічно натякнувши на український народ та червоний колір крові невинних людей, яку російські окупанти щоденно проливають під час своєї загарбницької війни.

Як на абсурдний образ Захарової відреагували користувачі мережі:

  • Подивіться на це потворне обличчя російської дипломатії — шкода, що за брошкою його досі видно;

  • Боже, який несмак!;

  • Таку дурню могла вигадати лише Захарова;

  • Як кажуть у народі: жахлива людина жахлива у всьому… Хоча… важко назвати ось це створіння людиною;

  • Яка ж вона …. дивна істота;

  • Вони з Лавровим дуже схожі — рівне краси свого “обличчя”;

  • Марія, яка не повинна було народитися — це помилка природи.

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