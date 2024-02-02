Що відомо про плани Еквадору надати військову допомогу Україні

Влада Еквадору планує передати США партію військової техніки, яка потім Вашингтоном буде передана Україні.

Речниця МЗС РФ у притаманній їй істеричній манері засудила це рішення.

Минулого місяця уряд Еквадору заявив, що прийме пропозицію Вашингтона про обмін старої військової техніки на сучасне американське обладнання вартістю 200 мільйонів доларів.

Сполучені Штати заявили, що зброю, яку вони отримають з Еквадору, буде відправлено в Україну, щоб допомогти зміцнити їхні сили на полі бою проти Росії.

За словами Захарова, влада Еквадору нібито приймала рішення під тиском з боку США.

Таке нерозважливе рішення було ухвалено еквадорською стороною під серйозним тиском з боку зовнішніх зацікавлених сторін, - заявляє речниця МЗС країни-агресорки. Поширити

Вона додала, що партнери РФ добре обізнані про положення контрактів, які нібито передбачають зобов'язання використовувати устаткування, що поставляється, із заявленою метою і не передавати його третій особі без отримання відповідної згоди російської сторони.

Влада Еквадору заявила, що РФ не рекомендувала заміну обладнання, але вони вважали, що в будь-якому разі мають на це право.

Що Еквадор планує передати Україні

Уряд Еквадору не розголошує подробиці військової допомоги Україні,однак на озброєнні армії країни є радянська техніка, зокрема: