Что известно о планах Эквадора предоставить военную помощь Украине

Власти Эквадора планируют передать США партию военной техники, которая затем Вашингтоном будет передана Украине.

Представитель МИД РФ в присущей ей истерической манере осудила это решение.

В прошлом месяце правительство Эквадора заявило, что примет предложение Вашингтона об обмене старой военной техники на современное американское оборудование стоимостью 200 миллионов долларов.

Соединенные Штаты заявили, что оружие, полученное из Эквадора, будет отправлено в Украину, чтобы помочь укрепить их силы на поле боя против России.

По словам Захарова, власти Эквадора якобы принимали решение под давлением со стороны США.

Такое безрассудное решение было принято эквадорской стороной под серьезным давлением со стороны внешних заинтересованных сторон, - заявляет представитель МИД страны-агрессорки. Поделиться

Она добавила, что партнеры РФ хорошо осведомлены о положениях контрактов, которые якобы предусматривают обязательство использовать поставляемое оборудование с заявленной целью и не передавать его третьему лицу без получения соответствующего согласия российской стороны.

Власти Эквадора заявили, что РФ не рекомендовала замену оборудования, но они считали, что в любом случае имеют на это право.

Что Эквадор планирует передать Украине

Правительство Эквадора не разглашает подробности военной помощи Украине, однако на вооружении армии страны есть советская техника, в частности: