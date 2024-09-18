Масштабна пожежа спалахнула у російському Ярославлі — фото та відео

Вночі 18 вересня вогонь вирував на складі з паливно-мастильними матеріалами у місті Ярославль Ярославської області Росії.

Що відомо про пожежу у російському Ярославлі

Як стверджує МНС РФ, вогонь спалахнув близько 23:00 17 вересня. Встановити причини пожежі поки не вдалося.

За словами російських пропагандистів, горів склад із покришками і паливно-мастильними матеріалами.

Фото: соцмережі

Однак згодом в МНС РФ заявили, що нібито загорівся автосервіс і на місці пожежі сталася розгерметизація газового балона.

Фото: соцмережі

Окрім того, наголошується, що під час приборкання вогню постраждали четверо пожежників, їх госпіталізували.

Протягом ночі пожежу вдалося загасити.

“Бавовна” у Тверській області РФ — перші подробиці

Уночі 18 вересня відбулася потужна атака дронів на військову частину у Тверській області РФ.

В результаті нападу на її території досі детонують і палають склади з боєприпасами, а села поруч з пожежею почали евакуювати.

Варто зазначити, що місцева влада атаку не визнала, заявивши, що пожежа виникла через падіння уламків збитого безпілотника.

Згодом стало відомо, що губернатор області Ігор Руденя наказав невідкладно розпочати часткову евакуацію населення.

Насамперед йдеться про території, де веде роботу ППО і локалізується пожежа.

Жителів Торопця евакуюють у сусіднє місто Тверської області — Західну Двіну.