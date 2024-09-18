Масштабна пожежа спалахнула у російському Ярославлі — фото та відео
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Масштабна пожежа спалахнула у російському Ярославлі — фото та відео

пожежа
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Джерело:  online.ua

Вночі 18 вересня вогонь вирував на складі з паливно-мастильними матеріалами у місті Ярославль Ярославської області Росії. 

Головні тези:

  • Причина пожежі поки не розголошується, однак її вдалося загасити протягом ночі.
  • Четверо пожежників постраждали під час приборкання вогню, їх госпіталізували. 
  • У Тверській області РФ вирує пожежа через атаку дронів на військову частину, триває детонація.

Що відомо про пожежу у російському Ярославлі

Як стверджує МНС РФ, вогонь спалахнув близько 23:00 17 вересня. Встановити причини пожежі поки не вдалося.

За словами російських пропагандистів, горів склад із покришками і паливно-мастильними матеріалами.

Фото: соцмережі

Однак згодом в МНС РФ заявили, що нібито загорівся автосервіс і на місці пожежі сталася розгерметизація газового балона.

Фото: соцмережі

Окрім того, наголошується, що під час приборкання вогню постраждали четверо пожежників, їх госпіталізували.

Протягом ночі пожежу вдалося загасити.

“Бавовна” у Тверській області РФ — перші подробиці

Уночі 18 вересня відбулася потужна атака дронів на військову частину у Тверській області РФ.

В результаті нападу на її території досі детонують і палають склади з боєприпасами, а села поруч з пожежею почали евакуювати.

Варто зазначити, що місцева влада атаку не визнала, заявивши, що пожежа виникла через падіння уламків збитого безпілотника.

Згодом стало відомо, що губернатор області Ігор Руденя наказав невідкладно розпочати часткову евакуацію населення.

Насамперед йдеться про території, де веде роботу ППО і локалізується пожежа.

Жителів Торопця евакуюють у сусіднє місто Тверської області — Західну Двіну.

Жителів міста та району евакуюють, проте жителі села Цикареве, яке, судячи з карт, знаходиться прямо навпроти палаючих складів, залишилися відрізані від евакуації — врятуватися ним можна лише через озеро. Частина жителів спливла на своїх човнах, решта чекає на евакуацію від місцевої влади на березі, повідомили жителі району.

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