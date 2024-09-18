Український офіцер "зливав" РФ місця дислокації підрозділів і командних пунктів ЗСУ

Службі безпеки України вдалося затримати у Донецькій області 26-річного офіцера Збройних сил, який за один мільйон рублів збирався "злити" російським спецслужбам місця дислокації опорних та командних пунктів своєї бригади на Покровському напрямку.

Що відомо про українського офіцера-зрадника та його мотиви

Як повідомляє Офіс генерального прокурора України, у липні 2024 року 26-річний офіцер однієї з бойових бригад, який був прихильником проросійських поглядів, вийшов на представника ворожої спецслужби та розпочав співпрацю.

Що важливо розуміти, зрадник передавав місця дислокації підрозділів і командних пунктів ЗСУ по всіх регіонах України.

Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного агента ФСБ. Він готував серію повітряних ударів РФ по місцях дислокації українських військ на одному з найгарячіших напрямків фронту — Покровському, — йдейться в заяві СБУ. Поширити

Окрім того, наголошується, що ФСБ РФ обіцяла українському офіцеру-зраднику 1 млн рублів.

Однак цих коштів він не отримав, адже тему грошової «винагороди», російська спецслужба використовувала винятково для вербування агента.

Як вдалося виявити та затримати агента РФ

Співробітникам СБУ вдалося завчасно викрити офіцера-зрадника і затримати його, коли він фіксував для агресора геолокації передових позицій ЗСУ.

У нього одразу вилучили мобільний телефон, який він використовував для спілкування з ФСБ РФ.

Фото: ssu.gov.ua

Ба більше, під час розслідування додатково встановлено, що за вказівкою російського спецслужбіста агент мав «злити» ФСБ організаційно-штатну структуру з особовим складом бригади ЗСУ, де проходив службу.

Фото: ssu.gov.ua

Окупанти сподівалися використати цю інформацію для нових вербувань і отримання розвідданих про оборону Покровська. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Поширити

Триває розслідування. Зловмисник перебуває під вартою.

Фото: ssu.gov.ua