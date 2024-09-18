Український офіцер "зливав" РФ місця дислокації підрозділів і командних пунктів ЗСУ

Службі безпеки України вдалося затримати у Донецькій області 26-річного офіцера Збройних сил, який за один мільйон рублів збирався "злити" російським спецслужбам місця дислокації опорних та командних пунктів своєї бригади на Покровському напрямку.
Головні тези:
- Офіцер Збройних Сил України передавав ворогу місця дислокації підрозділів та командних пунктів ЗСУ.
- СБУ вдалося затримати агента ФСБ, який готував серію повітряних ударів по місцях дислокації українських сил.
- Українському офіцеру-зраднику обіцяли 1 млн рублів від РФ, однак його просто надурили.
Що відомо про українського офіцера-зрадника та його мотиви
Як повідомляє Офіс генерального прокурора України, у липні 2024 року 26-річний офіцер однієї з бойових бригад, який був прихильником проросійських поглядів, вийшов на представника ворожої спецслужби та розпочав співпрацю.
Що важливо розуміти, зрадник передавав місця дислокації підрозділів і командних пунктів ЗСУ по всіх регіонах України.
Окрім того, наголошується, що ФСБ РФ обіцяла українському офіцеру-зраднику 1 млн рублів.
Однак цих коштів він не отримав, адже тему грошової «винагороди», російська спецслужба використовувала винятково для вербування агента.
Як вдалося виявити та затримати агента РФ
Співробітникам СБУ вдалося завчасно викрити офіцера-зрадника і затримати його, коли він фіксував для агресора геолокації передових позицій ЗСУ.
У нього одразу вилучили мобільний телефон, який він використовував для спілкування з ФСБ РФ.
Ба більше, під час розслідування додатково встановлено, що за вказівкою російського спецслужбіста агент мав «злити» ФСБ організаційно-штатну структуру з особовим складом бригади ЗСУ, де проходив службу.
Триває розслідування. Зловмисник перебуває під вартою.
Що важливо розуміти, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-