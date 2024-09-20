Ситуація на фронті. Армія РФ знову зазнала шалених втрат

Протягом 19 вересня Сили оборони України ліквідували 1 340 російських загарбників. Окрім того, їм вдалося знищити 39 ББМ, 35 артилерійських систем та 20 танків ворога.
Головні тези:
- Армія РФ зазнала значних втрат під час бойових дій на фронті.
- Українські воїни успішно захищають свої позиції на різних напрямках фронту.
- Доволі складною залишається ситуація на Курахівському та Покровському напрямках.
Втрати армії РФ станом на 20 вересня 2024 року:
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 20.09.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 639 480 (+1 340) осіб,
танків — 8 725 (+20) од,
бойових броньованих машин — 17 132 (+39) од,
артилерійських систем — 18 212 (+35) од,
РСЗВ — 1189 (+0) од,
засобів ППО — 949 (+2) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15 469 (+52) од,
крилатих ракет — 2 593 (+1) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 24 898 (+59) од,
спеціальної техніки — 3 115 (+6) од.
Що відомо про ситуацію на фронті 19-20 вересня
Протягом минулої доби між українськими захисниками та російськими окупантами відбулося 163 бойових зіткнення.
Армія РФ завдалапо території України 61 авіаудар, скинувши 88 КАБ. Ба більше, ворог задіяв для ураження 587 дронів-камікадзе та здійснив понад 3500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
На Харківському напрямку вороги 3 рази намагалися прорватися вперед неподалік Вовчанська та Тихого;
На Куп’янському напрямку було зафіксовано 11 штурмів з боку армії РФ, два з яких досі тривають;
На Лиманському напрямку українським воїнам довелося 28 разів зупиняти наступи противника;
На Сіверському напрямку ворог також зазнав невдачі під час бойових зіткнень біля Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки. Відбулося 7 атак;
На Краматорському напрямку противник здійснив 2 провальні спроби просунутися вперед;
На Торецькому напрямку росіяни 12 разів атакували Сили оборони України біля Торецька, Щербинівки та Неліпівки;
На Покровському напрямку досі вкрай складно, адже там російські загарбники 36 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ;
Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку. Ворог, за підтримки авіації, 49 разів атакував українські сили. Там досі триває багато боїв;
На Времівському напрямку загарбники здійснили 5 спроб прориву;
На Оріхівському напрямку ворог також намагається просунутися вперед, однак безуспішно;
На Придніпровському напрямку росіяни зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українських захисників.
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