Ситуація на фронті. Армія РФ знову зазнала шалених втрат

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 20.09.24 орієнтовно склали:

Протягом минулої доби між українськими захисниками та російськими окупантами відбулося 163 бойових зіткнення.

Армія РФ завдалапо території України 61 авіаудар, скинувши 88 КАБ. Ба більше, ворог задіяв для ураження 587 дронів-камікадзе та здійснив понад 3500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку вороги 3 рази намагалися прорватися вперед неподалік Вовчанська та Тихого;

На Куп’янському напрямку було зафіксовано 11 штурмів з боку армії РФ, два з яких досі тривають;

На Лиманському напрямку українським воїнам довелося 28 разів зупиняти наступи противника;

На Сіверському напрямку ворог також зазнав невдачі під час бойових зіткнень біля Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки. Відбулося 7 атак;

На Краматорському напрямку противник здійснив 2 провальні спроби просунутися вперед;

На Торецькому напрямку росіяни 12 разів атакували Сили оборони України біля Торецька, Щербинівки та Неліпівки;

На Покровському напрямку досі вкрай складно, адже там російські загарбники 36 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ;

Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку. Ворог, за підтримки авіації, 49 разів атакував українські сили. Там досі триває багато боїв;

На Времівському напрямку загарбники здійснили 5 спроб прориву;

На Оріхівському напрямку ворог також намагається просунутися вперед, однак безуспішно;