Украина до конца сентября получит от Италии ПВО SAMP/T

Италия передаст Украине вторую батарею Samp-T ранее заявленного срока

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто сообщил, что Италия поставит в Украину систему противовоздушной обороны SAMP/T до конца сентября.

До конца месяца новая система SAMP-T будет доставлена в Украину, — заверил Крозетто. Поделиться

Также министр подчеркнул, что в Италии знают, "сколько стоит каждая минута задержки".

SAMP-T (Surface-to-Air Missile Platform — Terminal) — это современный зенитный ракетный комплекс, разработанный совместно Францией и Италией. Он предназначен для перехвата баллистических и крылатых ракет, а также летящих на низких высотах самолетов.

Военная помощь для Украины от Италии

Во время саммита мира Антонио Таяни анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. Также он пригласил президента Владимира Зеленского навестить Италию и заверил в постоянной поддержке со стороны его страны.

Кроме того, в начале мая Министр обороны Италии Гвидо Крозетто сообщал, что его страна готовит новый пакет военной помощи Украине.

Мы всегда говорили, что Украине нужно всячески помогать, и мы это делаем, но мы тоже всегда исключали прямое вмешательство наших военных в конфликт. Поделиться

Италия увеличит военную помощь Украине в 2025 году до 1,7 млрд. евро. Такое обязательство на себя возьмет премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите НАТО, который сейчас проходит в Вашингтоне.

На сегодняшний день Италия предоставила Украине 8 пакетов военной помощи, включая зенитные ракеты, артиллерийские орудия, бронетехнику и боеприпасы.

Итальянские инструкторы также учат украинских военных использовать западное оружие.