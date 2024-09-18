Україна до кінця вересня отримає від Італії ППО SAMP/T

Італія передасть Україні другу батарею Samp-T раніше заявленого терміну

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто повідомив, що Італія поставить в Україну систему протиповітряної оборони SAMP/T до кінця вересня.

До кінця місяця нова система SAMP-T буде доставлена в Україну, — запевнив Крозетто. Поширити

Також міністр наголосив, що в Італії знають, "скільки коштує кожна хвилина затримки".

SAMP-T (Surface-to-Air Missile Platform — Terminal) — це сучасний зенітний ракетний комплекс, розроблений спільно Францією та Італією. Він призначений для перехоплення балістичних та крилатих ракет, а також літаків, що летять на низьких висотах.

Військова допомога для України від Італії

Під час Саміту миру Антоніо Таяні анонсував новий пакет військової допомоги для України. Також він запросив президента Володимира Зеленського відвідати Італію та запевнив у постійній підтримці з боку його країни.

Крім того, на початку травня міністр оборони Італії Гвідо Крозетто повідомляв, що його країна готує новий пакет військової допомоги Україні.

Ми завжди говорили, що Україні потрібно всіляко допомагати, і ми це робимо, але ми також завжди виключали пряме втручання наших військових у конфлікт. Поширити

Італія збільшить військову допомогу Україні у 2025 році до 1,7 млрд євро. Таке зобов'язання на себе візьме прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на саміті НАТО, який зараз проходить у Вашингтоні.

На сьогодні Італія надала Україні 8 пакетів військової допомоги, включно із зенітними ракетами, артилерійськими знаряддями, бронетехнікою і боєприпасами.

Італійські інструктори також навчають українських військових використовувати західну зброю.