Дроны атаковали арсенал ГРАУ МО РФ в Тверской области и склад боеприпасов — видео
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Дроны атаковали арсенал ГРАУ МО РФ в Тверской области и склад боеприпасов — видео

пожар
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Источник:  online.ua

Ночью 21 сентября прогремела новый мощная "бавовна в разных уголках России. Согласно последним данным, под удар дронов попал склад боеприпасов на Кубани и арсенал ГРАУ Минобороны РФ в Тверской области. Сейчас там бушуют масштабные пожары.

Главные тезисы

  • Дроны атаковали склад боеприпасов на Кубани и арсенал ГРАУ МО РФ в Тверской области, вызвав масштабные пожары и детонацию.
  • По данным российских властей, 101 дрон был уничтожен в ходе новой атаки на территории различных областей России.

Атака дронов на Россию 21 сентября — первые подробности

По словам местных жителей, атаку беспилотников зафиксировали в Тихорецком районе Краснодарского края.

После удара дронов начался масштабный пожар и детонация. Власти на месте сразу же объявили эвакуацию местного населения из поселка, возле которого прогремела "бавовна".

Телеграмм-канал Astra сообщает, что речь идет об атаке на склад с боеприпасами.

Более того, дроны также снова долетели в Тверскую область — жители Торопца и ближайших населенных пунктов слышали взрывы.

По предварительным данным, 23-й арсенал ГРАУ атакован беспилотниками в поселке Жовтневом Тверской области.

Снимки со спутников указывают на то, что пожар охватил абсолютно всю территорию арсенала.

Губернатор Тверской области сообщил о якобы сбитых дронах и работе экстренных служб на местах.

Как российские власти комментируют новую атаку дронов

Минобороны РФ заявило об уничтожении 101 БПЛА этой ночью. Из них:

  • 53 — в Брянской области,

  • 18 — в Краснодарском крае,

  • 5 — над территорией Калужской области,

  • по три БПЛА над территориями Тверской и Белгородской областей,

  • по 1 беспилотнику над территориями Смоленской, Курской областей и оккупированого Крыма,

  • 16 — над акваторией Азовского моря.

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