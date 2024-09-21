Сили оборони України ліквідували понад 640 тис російських загарбників
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України ліквідували понад 640 тис російських загарбників

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Армія РФ продовжує зазнавати масштабних втрат у війні проти України, Так, протягом 20 вересня українські захисники знищили ще 1440 російський окупантів.

Головні тези:

  • На фронті відбулося 217 бойових зіткнень протягом минулої доби.
  •  Сили оборони України відбили численні атаки російських військ на різних напрямках.
  • Українська авіація та ракетні війська продемонстрували високу ефективність у завданні ударів по скупченнях ворожих сил.

Втрати армії РФ станом на 21 вересня 2024 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 640920 (+1440) осіб,

  • танків — 8746 (+21) од,

  • бойових броньованих машин — 17170 (+38) од,

  • артилерійських систем — 18270 (+58) од,

  • РСЗВ — 1193 (+4) од,

  • засобів ППО — 949 (+0) од,

  • літаків — 369 (+0) од,

  • гелікоптерів — 328 (+0) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 15561 (+92) од,

  • крилатих ракет — 2593 (+0) од,

  • кораблів /катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 24966 (+68) од,

  • спеціальної техніки — 3125 (+10) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Що відомо про ситуацію на фронті 20-21 вересня 2024 року

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загалом відбулося 217 бойових зіткнень між українськими захисниками та російськими загарбниками.

20 вересня армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів, застосувавши шість ракет, 73 авіаційних удари, задіявши 108 КАБів. Крім цього, здійснила 5300 обстрілів, 215 з них — із РСЗВ.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по скупченнях живої сили противника, уражено два пункти управління, один засіб протиповітряної оборони та сім артилерійських систем окупантів.

  • На Харківському напрямку ворог три рази намагався просунутися в районі Вовчанська;

  • На Куп’янському напрямку відбулося 19 атак з боку ворога;

  • На Лиманському напрямку ЗСУ успішно відбили 10 штурмів російських окупантів;

  • На Сіверському напрямку зафіксована одна атака противника;

  • На Краматорському напрямку окупанти 9 разів намагалися прорватися вперед;

  • Па Торецькому напрямку ворог також здійснив 9 провальних атак;

  • На Покровському напрямку українські воїни відбили 36 штурмів російських загарбників;

  • На Курахівському напрямку окупанти 58 разів намагалися прорвати оборону наших військ;

  • На Времівському напрямку відбулося 18 боєзіткнень;

  • На Оріхівському напрямку ворог три рази атакував ЗСУ;

  • На Придніпровському напрямку також вдалося відбити 3 штурми противника.

  • В Курській області Росії з початку за минулу добу авіація ворога завдала 22 авіаудари, скинувши при цьому 25 керованих авіабомб на власну територію.

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