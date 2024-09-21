Сили ППО збили 5 ракет та 11 дронів під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 5 ракет та 11 дронів під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
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Уночі 21 вересня країна-агресорка Росія здійснила черговий комбінований повітряний напад на територію України. Сили ППО змогли знищити переважну кількість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Сили ППО України здійснили успішну оборону на тлі нової ворожої атаки.
  • Ворог знову використав балістичні ракети "Іскандер-М" та керовані авіаційні ракети Х-59/69.
  • Під час атаки на Кривий Ріг загинули щонайменше троє людей, зокрема дитина та літні жінки.

Атака РФ на Україну 21 вересня — що відомо

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, уночі їм вдалося виявити та здійснити супровід 25-ти засобів повітряного нападу російських окупантів.

Вказано, що армія РФ атакувала Дніпропетровську область чотирма балістичними ракетами “Іскандер-М”/KN-23 із окупованого Криму і Ростовської області та п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області.

Окрім того, противник випустив 16 ударних БпЛА типу “Shahed” із Приморсько-Ахтарська та Курська — РФ.

До знищення ворожих цілей долучилася українська авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Під час нічного протиповітряного бою збито 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 11 ударних БпЛА. Ще п’ять безпілотників, внаслідок протидії РЕБ, локаційно втрачені.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях. Разом до перемоги!

Фото: facebook.com/kpszsu

Що відомо про ситуацію у Кривому Розі після російського удару

Уночі 21 вересня країна-агресорка РФ завдала ракетного удару по місту Кривий Ріг. Згідно з останніми даними загинули щонайменше троє людей, ще троє поранені, серед яких діти.

За словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, хлопчику, якого вбили росіяни у Кривому Розі, було 12 років.

Також повідомляється, що ракетний удар обірвав життя двох жінок — 75 і 79 років.

Ще троє людей постраждали. Це 17-річний хлопець і чоловіки 31 і 50 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Зайнялися 2 приватні будинки — пожежі рятувальники приборкали.

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