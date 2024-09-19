Понад 20 танків Leopard та 60 тис боєприпасів. Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
Категорія
Україна
Дата публікації

Понад 20 танків Leopard та 60 тис боєприпасів. Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Понад 20 танків Leopard та 60 тис боєприпасів. Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
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Джерело:  Міноборони Німеччини

19 вересня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Він включає два десятки танків Leopard 1 A5 та понад 60 тисяч 155-мм снарядів.

Головні тези:

  • У вересні Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає 22 танки Leopard та понад 60 тисяч боєприпасів.
  • Допомога також включає різноманітну військову техніку, розвідувальні дрони та інші засоби для підвищення обороноздатності України.
  • У зв'язку з постійним загостренням військової ситуації в Україні, Німеччина готує екстрену військову допомогу для підтримки країни в оборонній кампанії.
  • Міністерство фінансів наголошує на необхідності термінового виконання умов щодо надання додаткових коштів для військової допомоги.
  • Додаткові витрати на приблизно 397 мільйонів євро відповідають конституційним та бюджетним вимогам щодо незапланованих витрат і мають забезпечити підтримку країни у 2024 році.

Що увійшло до нового пакета військової допомоги Україні від Німеччини

До нового пакета допомоги увійшло зокрема:

  • 22 танки Leopard із запчастинами до них;

  • 22 броньовані авто MRAP;

  • пʼять гусеничних всюдиходів Bandvagn та один Warthog;

  • три зенітні самохідні артилерійські установки Gepard;

  • два радари TRML-4D;

  • 61 тисяча 155-мм артилерійських боєприпасів;

  • розвідувальні дрони VECTOR (30 штук), RQ-35 Heidrun (20), Songbird (12) та Hornet XR (шість);

  • 20 надводних безпілотників;

  • три бронеавтомобілі BIBER;

  • одна броньована інженерна машина DACHS;

  • шість машин розмінування WISENT 1;

  • матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів;

  • дві системи самозахисту AMPS для гелікоптерів;

  • два прикордонних патрульних автомобілі;

  • 112 автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики);

  • вісім автоцистерн Zetros;

  • 10 кулеметів MG3;

  • мільйон набоїв до стрілецької зброї;

  • 12 самохідних гаубиць PzH 2000;

  • 16 радіолокаційних станцій наземного спостереження.

Німеччина готує екстрену військову допомогу Україні

У зв'язку з постійним загостренням військової ситуації в Україні існує реальна загроза того, що без значної матеріальної підтримки Україна може зазнати поразки в оборонній кампанії, — зазначено в листі Міністерства фінансів.

На прохання Міністерства оборони фінансове відомство звернулося до бюджетного комітету парламенту з проханням схвалити додаткові витрати.

Незапланована потреба в розмірі приблизно 397 мільйонів євро виникла за останні кілька тижнів і відповідає конституційним та бюджетним вимогам щодо незапланованих витрат, — йдеться в документі.

Міністерство фінансів наголошує на необхідності термінового виконання цієї умови, щоб заходи могли бути реалізовані протягом 2024 року і мали вплив найближчим часом.

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