Понад 20 танків Leopard та 60 тис боєприпасів. Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

19 вересня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Він включає два десятки танків Leopard 1 A5 та понад 60 тисяч 155-мм снарядів.
Головні тези:
- У вересні Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає 22 танки Leopard та понад 60 тисяч боєприпасів.
- Допомога також включає різноманітну військову техніку, розвідувальні дрони та інші засоби для підвищення обороноздатності України.
- У зв'язку з постійним загостренням військової ситуації в Україні, Німеччина готує екстрену військову допомогу для підтримки країни в оборонній кампанії.
- Міністерство фінансів наголошує на необхідності термінового виконання умов щодо надання додаткових коштів для військової допомоги.
- Додаткові витрати на приблизно 397 мільйонів євро відповідають конституційним та бюджетним вимогам щодо незапланованих витрат і мають забезпечити підтримку країни у 2024 році.
Що увійшло до нового пакета військової допомоги Україні від Німеччини
До нового пакета допомоги увійшло зокрема:
22 танки Leopard із запчастинами до них;
22 броньовані авто MRAP;
пʼять гусеничних всюдиходів Bandvagn та один Warthog;
три зенітні самохідні артилерійські установки Gepard;
два радари TRML-4D;
61 тисяча 155-мм артилерійських боєприпасів;
розвідувальні дрони VECTOR (30 штук), RQ-35 Heidrun (20), Songbird (12) та Hornet XR (шість);
20 надводних безпілотників;
три бронеавтомобілі BIBER;
одна броньована інженерна машина DACHS;
шість машин розмінування WISENT 1;
матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів;
дві системи самозахисту AMPS для гелікоптерів;
два прикордонних патрульних автомобілі;
112 автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики);
вісім автоцистерн Zetros;
10 кулеметів MG3;
мільйон набоїв до стрілецької зброї;
12 самохідних гаубиць PzH 2000;
16 радіолокаційних станцій наземного спостереження.
Німеччина готує екстрену військову допомогу Україні
На прохання Міністерства оборони фінансове відомство звернулося до бюджетного комітету парламенту з проханням схвалити додаткові витрати.
Міністерство фінансів наголошує на необхідності термінового виконання цієї умови, щоб заходи могли бути реалізовані протягом 2024 року і мали вплив найближчим часом.
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