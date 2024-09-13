Україна отримає від Фінляндії новий пакет військової допомоги вартістю 118 млн євро

Президент Фінляндії Александр Стубб ухвалив рішення про постачання додаткового оборонного обладнання Україні за пропозицією уряду.
Головні тези:
- Фінляндія надає Україні військову допомогу на суму 118 млн євро, загальна сума допомоги становить 2,3 млрд євро.
- Нове постачання військової техніки від Фінляндії допоможе підтримати Україну в умовах серйозної військової ситуації.
- Міністр оборони Фінляндії висловив підтримку Україні та закликав не здаватися у боротьбі за свою незалежність.
Україна отримає нову військову допомогу від Фінляндії
Це вже 25-е постачання військової техніки від Фінляндії.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Фінляндії.
Вартість нового пакета обладнання становить приблизно 118 млн євро, а загальна сума військової допомоги, наданої Фінляндією від початку війни, сягнула 2,3 млрд євро.
Подробиць про зміст, терміни та способи доставки допомоги не розкривають з міркувань безпеки.
Фінляндія відправить Україні новий пакет військової допомоги
28 червня президент Фінляндії Александр Стубб підтримав пропозицію уряду щодо виділення чергового пакету військової допомоги Україні.
Зазначається, що це буде вже 24-та партія військової допомоги з боку Фінляндії України. Подробиці пакета не розкриваються, але зазначається, що він обійдеться Хельсинки приблизно в 159 млн євро (170 млн дол).
Від початку повномасштабної війни на території України Фінляндія поставила нашій країні допомогу у розмірі 2,2 млрд євро (2,35 млрд дол)
Також Міноборони розповіло й про те, що Фінляндія у першому проєкті змін до бюджету на 2024 рік виділила необхідні кошти для участі в чеській ініціативі щодо спільної закупівлі боєприпасів для України.
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