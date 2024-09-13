Україна отримає від Фінляндії новий пакет військової допомоги вартістю 118 млн євро
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримає від Фінляндії новий пакет військової допомоги вартістю 118 млн євро

Ministry of Defence
Прапори України та Фінляндії

Президент Фінляндії Александр Стубб ухвалив рішення про постачання додаткового оборонного обладнання Україні за пропозицією уряду.

Головні тези:

  • Фінляндія надає Україні військову допомогу на суму 118 млн євро, загальна сума допомоги становить 2,3 млрд євро.
  • Нове постачання військової техніки від Фінляндії допоможе підтримати Україну в умовах серйозної військової ситуації.
  • Міністр оборони Фінляндії висловив підтримку Україні та закликав не здаватися у боротьбі за свою незалежність.

Україна отримає нову військову допомогу від Фінляндії

Це вже 25-е постачання військової техніки від Фінляндії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Фінляндії.

Фінляндія надасть Україні більше військової техніки. Президент Республіки ухвалив це питання за пропозицією Уряду 13 вересня 2024 року.

Вартість нового пакета обладнання становить приблизно 118 млн євро, а загальна сума військової допомоги, наданої Фінляндією від початку війни, сягнула 2,3 млрд євро.

Військова ситуація в Україні залишається серйозною. Фінляндія, як і обіцяла, продовжить надавати матеріальну допомогу. Наше послання партнерам — не здаватися.

Антті Хяккянен

Антті Хяккянен

Міністр оборони Фінляндії

Подробиць про зміст, терміни та способи доставки допомоги не розкривають з міркувань безпеки.

Фінляндія відправить Україні новий пакет військової допомоги

28 червня президент Фінляндії Александр Стубб підтримав пропозицію уряду щодо виділення чергового пакету військової допомоги Україні.

Зазначається, що це буде вже 24-та партія військової допомоги з боку Фінляндії України. Подробиці пакета не розкриваються, але зазначається, що він обійдеться Хельсинки приблизно в 159 млн євро (170 млн дол).

Від початку повномасштабної війни на території України Фінляндія поставила нашій країні допомогу у розмірі 2,2 млрд євро (2,35 млрд дол)

Фінляндія віддана підтримці України в її боротьбі проти невиправданої агресії Росії. Йдеться не лише про Україну, але й про право всіх вільних народів на гідне існування. Ми, фіни, навчилися на власній історії, наскільки важливим є це питання, — заявив міністр оборони Антті Хякканен.

Також Міноборони розповіло й про те, що Фінляндія у першому проєкті змін до бюджету на 2024 рік виділила необхідні кошти для участі в чеській ініціативі щодо спільної закупівлі боєприпасів для України.

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