Украина получит от Финляндии новый пакет военной помощи стоимостью 118 млн евро
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получит от Финляндии новый пакет военной помощи стоимостью 118 млн евро

Ministry of Defence
Флаги Финляндии и Украины
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Президент Финляндии Александр Стубб принял решение о поставке дополнительного оборонного оборудования Украине по предложению правительства.

Главные тезисы

  • Украина получит военную помощь от Финляндии на 118 млн евро.
  • Финляндия уже поставила Украине помощь на общую сумму 2,3 млрд евро.
  • Финляндия продолжит оказывать материальную поддержку в борьбе за независимость Украины.
  • Подробности о пакете военной помощи не раскрываются из соображений безопасности.

Украина получит новую военную помощь от Финляндии

Это уже 25-е снабжение военной техники от Финляндии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Финляндии.

Финляндия предоставит Украине больше военной техники. Президент Республики принял этот вопрос по предложению правительства 13 сентября 2024 года.

Стоимость нового пакета оборудования составляет примерно 118 млн евро, а общая сумма военной помощи, предоставленной Финляндией с начала войны, составила 2,3 млрд евро.

Военная ситуация в Украине остается серьезной. Финляндия, как и обещала, продолжит оказывать материальную помощь. Наше послание партнерам не сдаваться.

Антти Хяккянен

Антти Хяккянен

Министр обороны Финляндии

Подробности о содержании, сроках и способах доставки помощи не раскрывают из соображений безопасности.

Финляндия отправит Украине новый пакет военной помощи

28 июня президент Финляндии Александр Стубб поддержал предложение правительства по выделению очередного пакета военной помощи Украине.

Отмечается, что это будет уже 24 партия военной помощи со стороны Финляндии Украины. Подробности пакета не раскрываются, но отмечается, что он обойдется Хельсинки примерно в 159 млн. евро (170 млн. долл.).

С начала полномасштабной войны на территории Украины Финляндия поставила нашей стране помощь в размере 2,2 млрд. евро (2,35 млрд. долл.)

Финляндия отдана поддержке Украины в ее борьбе против неоправданной агрессии России. Речь идет не только об Украине, но и о праве всех свободных народов на достойное существование. Мы, финны, научились на собственной истории, насколько важен этот вопрос, — заявил министр обороны Антти Хякканен.

Также Минобороны рассказало о том, что Финляндия в первом проекте изменений в бюджет на 2024 год выделила необходимые средства для участия в чешской инициативе по совместной закупке боеприпасов для Украины.

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