Украина получит от Финляндии новый пакет военной помощи стоимостью 118 млн евро

Президент Финляндии Александр Стубб принял решение о поставке дополнительного оборонного оборудования Украине по предложению правительства.
Главные тезисы
- Украина получит военную помощь от Финляндии на 118 млн евро.
- Финляндия уже поставила Украине помощь на общую сумму 2,3 млрд евро.
- Финляндия продолжит оказывать материальную поддержку в борьбе за независимость Украины.
- Подробности о пакете военной помощи не раскрываются из соображений безопасности.
Украина получит новую военную помощь от Финляндии
Это уже 25-е снабжение военной техники от Финляндии.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Финляндии.
Стоимость нового пакета оборудования составляет примерно 118 млн евро, а общая сумма военной помощи, предоставленной Финляндией с начала войны, составила 2,3 млрд евро.
Подробности о содержании, сроках и способах доставки помощи не раскрывают из соображений безопасности.
Финляндия отправит Украине новый пакет военной помощи
28 июня президент Финляндии Александр Стубб поддержал предложение правительства по выделению очередного пакета военной помощи Украине.
Отмечается, что это будет уже 24 партия военной помощи со стороны Финляндии Украины. Подробности пакета не раскрываются, но отмечается, что он обойдется Хельсинки примерно в 159 млн. евро (170 млн. долл.).
С начала полномасштабной войны на территории Украины Финляндия поставила нашей стране помощь в размере 2,2 млрд. евро (2,35 млрд. долл.)
Также Минобороны рассказало о том, что Финляндия в первом проекте изменений в бюджет на 2024 год выделила необходимые средства для участия в чешской инициативе по совместной закупке боеприпасов для Украины.
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