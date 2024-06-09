Финляндия поставляет Украине оружие новейших образцов

Украинская армия получает последние новинки финской оборонной промышленности, часть которых даже находится еще на стадии разработки.

Украина получает от Финляндии оружие, еще на стадии разработки

Глава отдела военной экономики Сил обороны Финляндии генерал-лейтенант Микко Хейсканен заявил, что в Украину экспортируют не только хранящиеся на складах старые оборонительные материалы.

Также украинская армия получает последние новинки финской оборонной промышленности, часть которых даже находится еще на стадии разработки.

Отзывы об использовании финской продукции были положительными, — отметил военный чиновник. Поделиться

По словам Хейсканена, резервы на производство, сделанные силами обороны для финских компаний, могут быть активированы для использования в поддержку Украины. Для этого нужна только политическая воля и дополнительное финансирование.

В Силах обороны Финляндии считают, что опыт использования их оружия в Украине пригодится для развития новейшей финской военной техники.

Помощь Украине от Финляндии

Финляндия активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. В феврале 2024 года Финляндия отправила в Украину 22-й пакет оборонной помощи.

В целом стоимость оборонительных материалов, поставленных Финляндией в Украину за время войны, превысила 1,8 млрд евро.

В апреле Украина и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержки.