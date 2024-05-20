Правительство Финляндии в апреле огласило границу с Россией закрытым на неопределенный срок, чтобы противодействовать гибридному миграционному кризису.

Премьер Финляндии допустил частичное открытие границы с РФ

Пока стало известно, что границу могут попытаться частично открыть. По словам финского премьер-министра Петтери Орпо, это планируют сделать тогда, когда будет принят "закон о выведении".

В недавнем заявлении Орпо подтвердил, что по данным разведки политика России остается последовательной и ситуация на границе не изменилась. Несмотря на отсутствие всплеска нелегальных пересечений границы этой весной, значительное количество людей все еще ожидает въезда в Финляндию из России.

По его словам, есть все основания полагать, что если откроют пограничный пункт, люди почти наверняка прибудут туда. Законопроект, предусматривающий возвращение просителей убежища в Россию, будет представлен на рассмотрение парламента на следующей неделе.

Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу. Когда он будет в нашем арсенале, обдумывая и обсуждая, можно было бы попытаться открыть движение через границу. Петтери Орпо Премьер-министр Финляндии

По словам премьера, у Финляндии есть желание нормализовать ситуацию, но все зависит от России. Они планируют попробовать начать с одного пограничного пункта, и если с обеих сторон границы будет налажено сотрудничество, это позволит открыть и другие.

Президент Финляндии озвучил прогноз по финалу войны России против Украины

По мнению лидера Финляндии Александра Стубба, есть только единственный путь к миру в Украине — и это не переговоры.

Политик обращает внимание, что с российским диктатором Владимиром Путиным просто невозможно договориться о справедливом мире.

Поэтому украинские воины будут вынуждены бороться за независимость своей страны непосредственно на фронте, пока российские захватчики не капитулируют.

Нужно с чего начинать путь к миру. После разговора с Зеленским у меня появилось ощущение, что существует искреннее стремление к миру. Александр Стубб Президент Финляндии

Как отметил глава Финляндии, президент Украины уже пригласил лидеров ряда стран на саммит мира, который должен пройти в Швейцарии 15-16 июня 2024 года.