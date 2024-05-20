Правительство Финляндии в апреле огласило границу с Россией закрытым на неопределенный срок, чтобы противодействовать гибридному миграционному кризису.
Премьер Финляндии допустил частичное открытие границы с РФ
Пока стало известно, что границу могут попытаться частично открыть. По словам финского премьер-министра Петтери Орпо, это планируют сделать тогда, когда будет принят "закон о выведении".
В недавнем заявлении Орпо подтвердил, что по данным разведки политика России остается последовательной и ситуация на границе не изменилась. Несмотря на отсутствие всплеска нелегальных пересечений границы этой весной, значительное количество людей все еще ожидает въезда в Финляндию из России.
По его словам, есть все основания полагать, что если откроют пограничный пункт, люди почти наверняка прибудут туда. Законопроект, предусматривающий возвращение просителей убежища в Россию, будет представлен на рассмотрение парламента на следующей неделе.
По словам премьера, у Финляндии есть желание нормализовать ситуацию, но все зависит от России. Они планируют попробовать начать с одного пограничного пункта, и если с обеих сторон границы будет налажено сотрудничество, это позволит открыть и другие.
Президент Финляндии озвучил прогноз по финалу войны России против Украины
По мнению лидера Финляндии Александра Стубба, есть только единственный путь к миру в Украине — и это не переговоры.
Политик обращает внимание, что с российским диктатором Владимиром Путиным просто невозможно договориться о справедливом мире.
Поэтому украинские воины будут вынуждены бороться за независимость своей страны непосредственно на фронте, пока российские захватчики не капитулируют.
Как отметил глава Финляндии, президент Украины уже пригласил лидеров ряда стран на саммит мира, который должен пройти в Швейцарии 15-16 июня 2024 года.
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