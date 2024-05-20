Уряд Фінляндії у квітні залишив кордон з Росією закритим на невизначений термін, щоб протидіяти гібридній міграційній кризі.

Прем'єр Фінляндії допустив часткове відкриття кордону з РФ

Наразі стало відомо, що кордон можуть спробувати частково відкрити. За словами фінського прем'єр-міністра Петтері Орпо, це планують зробити тоді, коли буде ухвалено "закон про випровадження".

У нещодавній заяві Орпо підтвердив, що, за даними розвідки, політика Росії залишається послідовною і ситуація на кордоні не змінилася. Попри відсутність сплеску нелегальних перетинів кордону цієї весни, значна кількість людей все ще очікує на в'їзд до Фінляндії з Росії.

За його словами, є всі підстави вважати, що якщо відкриють прикордонний пункт, люди майже напевно прибудуть туди. Законопроєкт, що передбачає повернення прохачів притулку в Росію, буде подано на розгляд парламенту наступного тижня.

Коли закон буде ухвалено, ми постараємося обережно відкрити кордон. Коли він буде в нашому арсеналі, то обмірковуючи й обговорюючи, можна було б спробувати відкрити рух через кордон. Петтері Орпо Прем'єр-міністр Фінляндії

За словами прем'єра, у Фінляндії є бажання нормалізувати ситуацію, але все залежить від Росії. Вони планують спробувати почати з одного прикордонного пункту, і якщо по обидва боки кордону буде налагоджена співпраця, це дасть можливість відкрити й інші.

Президент Фінляндії озвучив прогноз щодо фіналу війни Росії проти України

На переконання лідера Фінляндії Александра Стубба, є лише єдиний шлях до миру в Україні — і це не переговори.

Політик звертає увагу на те, що з російським диктатором Володимиром Путіним просто неможливо домовитися про справедливий мир.

Саме тому українські воїни будуть змушені боротися за незалежність своєї країни безпосередньо на фронті, поки російські загарбники не капітулюють.

Потрібно з чогось починати шлях до миру. Після розмови із Зеленським у мене з'явилося відчуття, що існує щире прагнення миру. Александр Стубб Президент Фінляндії

Як зазначив очільник Фінляндії, президент України уже запросив лідерів низки країн на саміт миру, що повинен відбутися у Швейцарії 15-16 червня 2024 року.