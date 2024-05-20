Уряд Фінляндії планує частково відкрити кордон з РФ
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Уряд Фінляндії планує частково відкрити кордон з РФ

Фінляндія
Джерело:  Yle

Уряд Фінляндії у квітні залишив кордон з Росією закритим на невизначений термін, щоб протидіяти гібридній міграційній кризі.

Прем'єр Фінляндії допустив часткове відкриття кордону з РФ

Наразі стало відомо, що кордон можуть спробувати частково відкрити. За словами фінського прем'єр-міністра Петтері Орпо, це планують зробити тоді, коли буде ухвалено "закон про випровадження".

У нещодавній заяві Орпо підтвердив, що, за даними розвідки, політика Росії залишається послідовною і ситуація на кордоні не змінилася. Попри відсутність сплеску нелегальних перетинів кордону цієї весни, значна кількість людей все ще очікує на в'їзд до Фінляндії з Росії.

За його словами, є всі підстави вважати, що якщо відкриють прикордонний пункт, люди майже напевно прибудуть туди. Законопроєкт, що передбачає повернення прохачів притулку в Росію, буде подано на розгляд парламенту наступного тижня.

Коли закон буде ухвалено, ми постараємося обережно відкрити кордон. Коли він буде в нашому арсеналі, то обмірковуючи й обговорюючи, можна було б спробувати відкрити рух через кордон.

Петтері Орпо

Петтері Орпо

Прем'єр-міністр Фінляндії

За словами прем'єра, у Фінляндії є бажання нормалізувати ситуацію, але все залежить від Росії. Вони планують спробувати почати з одного прикордонного пункту, і якщо по обидва боки кордону буде налагоджена співпраця, це дасть можливість відкрити й інші.

Президент Фінляндії озвучив прогноз щодо фіналу війни Росії проти України

На переконання лідера Фінляндії Александра Стубба, є лише єдиний шлях до миру в Україні — і це не переговори.

Політик звертає увагу на те, що з російським диктатором Володимиром Путіним просто неможливо домовитися про справедливий мир.

Саме тому українські воїни будуть змушені боротися за незалежність своєї країни безпосередньо на фронті, поки російські загарбники не капітулюють.

Потрібно з чогось починати шлях до миру. Після розмови із Зеленським у мене з'явилося відчуття, що існує щире прагнення миру.

Александр Стубб

Александр Стубб

Президент Фінляндії

Як зазначив очільник Фінляндії, президент України уже запросив лідерів низки країн на саміт миру, що повинен відбутися у Швейцарії 15-16 червня 2024 року.

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