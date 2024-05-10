На переконання лідера Фінляндії Александра Стубба, є лише єдиний шлях до миру в Україні — і це не переговори.

ЗСУ розгромлять армію РФ на полі бою

Політик звертає увагу на те, що з російським диктатором Володимиром Путіним просто неможливо домовитися про справедливий мир.

Саме тому українські воїни будуть змушені боротися за незалежність своєї країни безпосередньо на фронті, поки російські загарбники не капітулюють.

Потрібно з чогось починати шлях до миру. Після розмови із Зеленським у мене з'явилося відчуття, що існує щире прагнення миру. Александр Стубб Президент Фінляндії

Як зазначив очільник Фінляндії, президент України уже запросив лідерів низки країн на саміт миру, що повинен відбутися у Швейцарії 15-16 червня 2024 року.

Александр Стубб плекає надію на те, що учасниками цього заходу стануть якнайбільше голів держав і урядів, а також, “що відбудеться зустріч з Росією".

Це також може статися непомітно, — припустив політик. Поширити

Попри це, на думку Стубба, станом на сьогодні "єдиний шлях до миру лежить через поле бою".

Також він прокоментував перспективи вступу України до НАТО. Президент Фінляндії вважає, що цей процес "є незворотним".

Захід досі вірить в перемогу України над РФ

Як заявив нещодавно лідер Чехії Петр Павел, союзники Києва не втратили надію на перемогу України у війні з Росією.

Я б не сказав, що втратив надію, але протягом всієї війни в Україні Захід дуже обережно підтримував її. З самого початку намагалися не загострювати конфлікт. Петр Павел Президент Чехії

Він також не заперечує той факт, що бійцям ЗСУ довелося відступати на полі бою, адже партнери зволікали з наданням допомоги.