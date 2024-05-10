На переконання лідера Фінляндії Александра Стубба, є лише єдиний шлях до миру в Україні — і це не переговори.
ЗСУ розгромлять армію РФ на полі бою
Політик звертає увагу на те, що з російським диктатором Володимиром Путіним просто неможливо домовитися про справедливий мир.
Саме тому українські воїни будуть змушені боротися за незалежність своєї країни безпосередньо на фронті, поки російські загарбники не капітулюють.
Як зазначив очільник Фінляндії, президент України уже запросив лідерів низки країн на саміт миру, що повинен відбутися у Швейцарії 15-16 червня 2024 року.
Александр Стубб плекає надію на те, що учасниками цього заходу стануть якнайбільше голів держав і урядів, а також, “що відбудеться зустріч з Росією".
Попри це, на думку Стубба, станом на сьогодні "єдиний шлях до миру лежить через поле бою".
Також він прокоментував перспективи вступу України до НАТО. Президент Фінляндії вважає, що цей процес "є незворотним".
Захід досі вірить в перемогу України над РФ
Як заявив нещодавно лідер Чехії Петр Павел, союзники Києва не втратили надію на перемогу України у війні з Росією.
Він також не заперечує той факт, що бійцям ЗСУ довелося відступати на полі бою, адже партнери зволікали з наданням допомоги.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-