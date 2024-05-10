Аналітики фіксують різку зміну ситуації на фронті в Україні

Американський Інститут вивчення війни дійшов висновку, що російські окупанти значно наростили темпи атак на полі бою.

Що відбувається на українському фронті

На переконання експертів, армія РФ хоче досягти хоч якихось локальних успіхів до прибуття західної військової допомоги для ЗСУ.

За словами спікера ЗСУ "Хортиця" підполковника Назара Волошина, кількість бойових дій суттєво зросла з 84 8 травня до 146 9 травня.

Окрім того, наголошується, що більшість бойових дій точиться в районі відповідальності Хортицького угруповання (територія від Харківської області до прикордонної зони Донецької і Запорізької областей).

Британські розвідники також звертають увагу на те, що кількість атак армії РФ підскочила аж на 17 відсотків з березня по квітень 2024 року.

Що важливо розуміти, понад 75% зареєстрованих наземних атак відбулися на напрямках Часового Яру, Авдіївки та Мар’їнки.

Ба більше, вказано, що кількість російських атак поблизу Часового Яру зросла на 200 відсотків з березня по квітень.

Нинішня інтенсифікація російських атак є результатом того факту, що висох ґрунт після весняного грязьового сезону, що сприяє швидкому механізованому маневру, і що російські сили намагаються скористатися відносною слабкістю України, поки вона очікує надходження західної допомоги, — озвучив свою думку з цього приводу Назар Волошин. Поширити

Згідно з прогнозами американських аналітиків, солдати РФ будуть зберігати високу швидкість атак по всій східній Україні, щоб отримати переваги до прибуття західної допомоги в Україну.

Втрати армії РФ станом на 10 травня 2024 року:

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.24 орієнтовно склали: