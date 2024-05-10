Аналитики фиксируют резкое изменение ситуации на фронте в Украине

Американский Институт изучения войны пришел к выводу, что российские оккупанты значительно нарастили темпы атак на поле боя.

Что происходит на украинском фронте

По убеждению экспертов, армия РФ хочет добиться каких-либо локальных успехов до прибытия западной военной помощи для ВСУ.

По словам спикера ВСУ "Хортица" подполковника Назара Волошина, количество боевых действий существенно выросло с 84 8 мая по 146 9 мая.

Кроме того, сообщается, что большинство боевых действий идет в районе ответственности Хортицкой группировки (территория от Харьковской области до приграничной зоны Донецкой и Запорожской областей).

Британские разведчики также обращают внимание на то, что количество атак армии РФ подскочило аж на 17 процентов с марта по апрель 2024 года.

Что важно понимать, более 75% зарегистрированных наземных атак произошло на направлениях Часового Яра, Авдеевки и Марьинки.

Более того, указано, что количество российских атак вблизи Часового Яра возросло на 200 процентов с марта по апрель.

Нынешняя интенсификация российских атак является результатом того факта, что высохла почва после весеннего грязевого сезона, способствующая быстрому механизированному маневру, и что российские силы пытаются воспользоваться относительной слабостью Украины, пока она ожидает поступления западной помощи, — озвучил свое мнение по этому поводу Назар Волошин. Поделиться

Согласно прогнозам американских аналитиков, солдаты РФ будут сохранять высокую скорость атак по всей восточной Украине, чтобы получить преимущества до прибытия западной помощи в Украину.

Потери армии РФ по состоянию на 10 мая 2024 года:

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.05.24 ориентировочно составили: