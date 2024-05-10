Аналитики фиксируют резкое изменение ситуации на фронте в Украине

Американский Институт изучения войны пришел к выводу, что российские оккупанты значительно нарастили темпы атак на поле боя.
Что происходит на украинском фронте
По убеждению экспертов, армия РФ хочет добиться каких-либо локальных успехов до прибытия западной военной помощи для ВСУ.
По словам спикера ВСУ "Хортица" подполковника Назара Волошина, количество боевых действий существенно выросло с 84 8 мая по 146 9 мая.
Кроме того, сообщается, что большинство боевых действий идет в районе ответственности Хортицкой группировки (территория от Харьковской области до приграничной зоны Донецкой и Запорожской областей).
Британские разведчики также обращают внимание на то, что количество атак армии РФ подскочило аж на 17 процентов с марта по апрель 2024 года.
Что важно понимать, более 75% зарегистрированных наземных атак произошло на направлениях Часового Яра, Авдеевки и Марьинки.
Более того, указано, что количество российских атак вблизи Часового Яра возросло на 200 процентов с марта по апрель.
Согласно прогнозам американских аналитиков, солдаты РФ будут сохранять высокую скорость атак по всей восточной Украине, чтобы получить преимущества до прибытия западной помощи в Украину.
Потери армии РФ по состоянию на 10 мая 2024 года:
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.05.24 ориентировочно составили:
личного состава около 479710 (+980) человек
танков — 7434 (+5) ед,
боевых бронированных машин — 14313 (+32) ед,
артиллерийских систем — 12387 (+47) ед,
РСЗО — 1062 (+4) ед,
средства ПВО — 795 (+2) ед,
самолетов — 349 (+0) ед,
вертолетов — 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 9826 (+51),
крылатые ракеты — 2192 (+0),
корабли /катера — 26 (+0) ед,
подлодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 16691 (+73) ед,
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