Аналитики фиксируют резкое изменение ситуации на фронте в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитики фиксируют резкое изменение ситуации на фронте в Украине

ВСУ
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Источник:  ISW

Американский Институт изучения войны пришел к выводу, что российские оккупанты значительно нарастили темпы атак на поле боя.

Что происходит на украинском фронте

По убеждению экспертов, армия РФ хочет добиться каких-либо локальных успехов до прибытия западной военной помощи для ВСУ.

По словам спикера ВСУ "Хортица" подполковника Назара Волошина, количество боевых действий существенно выросло с 84 8 мая по 146 9 мая.

Кроме того, сообщается, что большинство боевых действий идет в районе ответственности Хортицкой группировки (территория от Харьковской области до приграничной зоны Донецкой и Запорожской областей).

Британские разведчики также обращают внимание на то, что количество атак армии РФ подскочило аж на 17 процентов с марта по апрель 2024 года.

Что важно понимать, более 75% зарегистрированных наземных атак произошло на направлениях Часового Яра, Авдеевки и Марьинки.

Более того, указано, что количество российских атак вблизи Часового Яра возросло на 200 процентов с марта по апрель.

Нынешняя интенсификация российских атак является результатом того факта, что высохла почва после весеннего грязевого сезона, способствующая быстрому механизированному маневру, и что российские силы пытаются воспользоваться относительной слабостью Украины, пока она ожидает поступления западной помощи, — озвучил свое мнение по этому поводу Назар Волошин.

Согласно прогнозам американских аналитиков, солдаты РФ будут сохранять высокую скорость атак по всей восточной Украине, чтобы получить преимущества до прибытия западной помощи в Украину.

Потери армии РФ по состоянию на 10 мая 2024 года:

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава около 479710 (+980) человек

  • танков — 7434 (+5) ед,

  • боевых бронированных машин — 14313 (+32) ед,

  • артиллерийских систем — 12387 (+47) ед,

  • РСЗО — 1062 (+4) ед,

  • средства ПВО — 795 (+2) ед,

  • самолетов — 349 (+0) ед,

  • вертолетов — 325 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9826 (+51),

  • крылатые ракеты — 2192 (+0),

  • корабли /катера — 26 (+0) ед,

  • подлодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 16691 (+73) ед,

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