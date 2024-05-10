По мнению лидера Финляндии Александра Стубба, есть только единственный путь к миру в Украине — и это не переговоры.

ВСУ разгромят армию РФ на поле боя

Политик обращает внимание на то, что с российским диктатором Владимиром Путиным просто невозможно договориться о справедливом мире.

Поэтому украинские воины будут вынуждены бороться за независимость своей страны непосредственно на фронте, пока российские захватчики не капитулируют.

Нужно с чего начинать путь к миру. После разговора с Зеленским у меня появилось ощущение, что существует искреннее стремление к миру. Александр Стубб Президент Финляндии

Как отметил глава Финляндии, президент Украины уже пригласил лидеров ряда стран на саммит мира, который должен пройти в Швейцарии 15-16 июня 2024 года.

Александр Стубб питает надежду на то, что участниками этого мероприятия станут больше глав государств и правительств, а также, "что состоится встреча с Россией".

Это тоже может произойти незаметно, — предположил политик. Поделиться

Несмотря на это, по мнению Стубба, по состоянию на сегодняшний день "единственный путь к миру лежит через поле боя".

Также он прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО. Президент Финляндии считает, что этот процесс "необратим".

Запад до сих пор верит в победу Украины над РФ

Как заявил недавно лидер Чехии Петр Павел, союзники Киева не потеряли надежду и верят в победу Украины в войне с Россией.

Я бы не сказал, что отчаялся, но на протяжении всей войны в Украине Запад очень осторожно поддерживал ее. С самого начала пытались не обострять конфликт. Петр Павел Президент Чехии

Он также не отрицает тот факт, что бойцам ВСУ пришлось отступать на поле боя, ведь партнеры медлили с оказанием помощи.