По мнению лидера Финляндии Александра Стубба, есть только единственный путь к миру в Украине — и это не переговоры.
ВСУ разгромят армию РФ на поле боя
Политик обращает внимание на то, что с российским диктатором Владимиром Путиным просто невозможно договориться о справедливом мире.
Поэтому украинские воины будут вынуждены бороться за независимость своей страны непосредственно на фронте, пока российские захватчики не капитулируют.
Как отметил глава Финляндии, президент Украины уже пригласил лидеров ряда стран на саммит мира, который должен пройти в Швейцарии 15-16 июня 2024 года.
Александр Стубб питает надежду на то, что участниками этого мероприятия станут больше глав государств и правительств, а также, "что состоится встреча с Россией".
Несмотря на это, по мнению Стубба, по состоянию на сегодняшний день "единственный путь к миру лежит через поле боя".
Также он прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО. Президент Финляндии считает, что этот процесс "необратим".
Запад до сих пор верит в победу Украины над РФ
Как заявил недавно лидер Чехии Петр Павел, союзники Киева не потеряли надежду и верят в победу Украины в войне с Россией.
Он также не отрицает тот факт, что бойцам ВСУ пришлось отступать на поле боя, ведь партнеры медлили с оказанием помощи.
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