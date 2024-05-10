Президент Финляндии озвучил прогноз касательно финала войны России против Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Президент Финляндии озвучил прогноз касательно финала войны России против Украины

Александр Стубб
Читати українською
Источник:  Frankfurter Allgemeine Zeitung

По мнению лидера Финляндии Александра Стубба, есть только единственный путь к миру в Украине — и это не переговоры.

ВСУ разгромят армию РФ на поле боя

Политик обращает внимание на то, что с российским диктатором Владимиром Путиным просто невозможно договориться о справедливом мире.

Поэтому украинские воины будут вынуждены бороться за независимость своей страны непосредственно на фронте, пока российские захватчики не капитулируют.

Нужно с чего начинать путь к миру. После разговора с Зеленским у меня появилось ощущение, что существует искреннее стремление к миру.

Александр Стубб

Александр Стубб

Президент Финляндии

Как отметил глава Финляндии, президент Украины уже пригласил лидеров ряда стран на саммит мира, который должен пройти в Швейцарии 15-16 июня 2024 года.

Александр Стубб питает надежду на то, что участниками этого мероприятия станут больше глав государств и правительств, а также, "что состоится встреча с Россией".

Это тоже может произойти незаметно, — предположил политик.

Несмотря на это, по мнению Стубба, по состоянию на сегодняшний день "единственный путь к миру лежит через поле боя".

Также он прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО. Президент Финляндии считает, что этот процесс "необратим".

Запад до сих пор верит в победу Украины над РФ

Как заявил недавно лидер Чехии Петр Павел, союзники Киева не потеряли надежду и верят в победу Украины в войне с Россией.

Я бы не сказал, что отчаялся, но на протяжении всей войны в Украине Запад очень осторожно поддерживал ее. С самого начала пытались не обострять конфликт.

Петр Павел

Петр Павел

Президент Чехии

Он также не отрицает тот факт, что бойцам ВСУ пришлось отступать на поле боя, ведь партнеры медлили с оказанием помощи.

Продолжались дебаты о каждом новом этапе, прежде чем наконец была осуществлена поставка. Если бы мы пропустили этот период размышлений и оценки рисков, Украина бы получила эту помощь на месяцы, возможно, даже на годы раньше, и ситуация могла бы быть другой, — объяснил он.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Аналитики фиксируют резкое изменение ситуации на фронте в Украине
ВСУ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Почему РФ перестала запускать "Калибры" по Украине — ответ авиаэксперта
Калибр
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР предупреждает украинцев о новой волне российских ИПСО
ГУР
ГУР

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?