У Фінляндії допустили можливість відправки іноземних військ в Україну

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен не виключила можливості відправки іноземних військ в Україну у майбутньому, однак наразі, за її словами, зараз у цьому нема потреби.

У Фінляндії відреагували на заяви про ведення іноземних військ в Україну

Глава МЗС Фінляндії вважає, що французький президент Емманюель Макрон вчинив правильно, коли змусив Росію гадати, якими можуть бути межі підтримки України з боку Заходу.

Зараз не час відправляти війська, і ми навіть не хочемо обговорювати це на цьому етапі. Але в довгостроковій перспективі, звичайно, ми не повинні нічого виключати. Еліна Валтонен Міністерка закордонних справ Фінляндії

Що цьому передувало

26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна.

Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни — члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.

29 лютого прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього. 5 березня Макрон закликав союзників "не бути боягузами" щодо України та активізуватися.

Макрон, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що Франція рішуча і готова вкладати ресурси для досягнення перемоги над РФ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що президент Франції Емманюель Макрон мав на увазі можливість навчання, коли казав про відправлення західних військ в Україну.

Нещодавно інформаційна агенція Bloomberg опублікувала статтю про те, що заяви французького лідера Еммануеля Макрона про ймовірне введення західних військ в Україну розлютили владу США.

Згодом, коментуючи порушену ним ідею, Макрон наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.