В Финляндии допустили возможность отправки иностранных войск в Украину

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен не исключила возможности отправки иностранных войск в Украину в будущем, однако сейчас, по ее словам, сейчас в этом нет нужды.

В Финляндии отреагировали на заявления о ведении иностранных войск в Украине

Глава МИД Финляндии считает, что французский президент Эмманюэль Макрон поступил правильно, заставив Россию гадать, какими могут быть пределы поддержки Украины со стороны Запада.

Сейчас не пора отправлять войска, и мы даже не хотим обсуждать это на этом этапе. Но в долгосрочной перспективе, конечно, мы не должны ничего исключать. Элина Валтонен Министерство иностранных дел Финляндии

Что этому предшествовало

26 февраля около 20 европейских лидеров встретились в Париже, чтобы обсудить угрозы российского президента Владимира Путина.

По завершении конференции президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что в будущем не следует исключать отправку западных сухопутных войск для борьбы с российской агрессией.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что некоторые страны-члены НАТО и ЕС якобы обсуждают возможность отправки своих войск на территорию Украины после подписания двусторонних соглашений с Киевом.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и лидеры стран Альянса заявили, что общее решение об отправке войск в Украину не принято, а в России назвали такой шаг объявлением войны.

29 февраля премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что западные лидеры не должны исключать возможность введения сухопутных войск в Украину.

4 марта Макрон заявил, что в ближайшее время не будет направлять свои войска в Украину, однако открывает дебаты по этому поводу. 5 марта Макрон призвал союзников "не быть трусами" в отношении Украины и активизироваться.

Макрон, комментируя нарушенную им идею отправки западных войск в Украину, подчеркнул, что Франция решительна и готова вкладывать ресурсы для достижения победы над РФ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон имел в виду возможность обучения, когда говорил об отправке западных войск в Украину.

Недавно информационное агентство Bloomberg опубликовало статью о том, что заявления французского лидера Эммануэля Макрона о вероятном введении западных войск в Украину разозлили власти США.

Впоследствии, комментируя поднятую им идею, Макрон подчеркнул, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ.