В Финляндии допустили возможность отправки иностранных войск в Украину

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен не исключила возможности отправки иностранных войск в Украину в будущем, однако сейчас, по ее словам, сейчас в этом нет нужды.
В Финляндии отреагировали на заявления о ведении иностранных войск в Украине
Глава МИД Финляндии считает, что французский президент Эмманюэль Макрон поступил правильно, заставив Россию гадать, какими могут быть пределы поддержки Украины со стороны Запада.
Что этому предшествовало
26 февраля около 20 европейских лидеров встретились в Париже, чтобы обсудить угрозы российского президента Владимира Путина.
По завершении конференции президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что в будущем не следует исключать отправку западных сухопутных войск для борьбы с российской агрессией.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что некоторые страны-члены НАТО и ЕС якобы обсуждают возможность отправки своих войск на территорию Украины после подписания двусторонних соглашений с Киевом.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и лидеры стран Альянса заявили, что общее решение об отправке войск в Украину не принято, а в России назвали такой шаг объявлением войны.
29 февраля премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что западные лидеры не должны исключать возможность введения сухопутных войск в Украину.
4 марта Макрон заявил, что в ближайшее время не будет направлять свои войска в Украину, однако открывает дебаты по этому поводу. 5 марта Макрон призвал союзников "не быть трусами" в отношении Украины и активизироваться.
Макрон, комментируя нарушенную им идею отправки западных войск в Украину, подчеркнул, что Франция решительна и готова вкладывать ресурсы для достижения победы над РФ.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон имел в виду возможность обучения, когда говорил об отправке западных войск в Украину.
Недавно информационное агентство Bloomberg опубликовало статью о том, что заявления французского лидера Эммануэля Макрона о вероятном введении западных войск в Украину разозлили власти США.
Впоследствии, комментируя поднятую им идею, Макрон подчеркнул, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ.
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