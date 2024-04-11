Президент Фінляндії закликав НАТО готувати свої армії до конфлікту з Росією
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Президент Фінляндії закликав НАТО готувати свої армії до конфлікту з Росією

стубб
Джерело:  The Financial Times

Президент Фінляндії Александр Стубб попередив інших лідерів країн НАТО про необхідність готувати свої армії до потенційного конфлікту з Росією.

Що сказав Стубб у зверненні до НАТО

За словами президента Фінляндії Стубба, нещодавні публічні попередження про російську агресію за межами України відволікають європейські країни від того, на чому їм справді слід зосередитися: на негайній допомозі Києву та підготовці своїх збройних сил — хоча він і не вірить, що Москва нападе на країни НАТО до 2030 року.

Мене трохи турбують ці доволі войовничі розмови про те, що Росія збирається випробувати на міцність Статтю 5, і що Європа — наступна на черзі. Думаю, нам слід до цього готуватися, але я вважаю це малоймовірним.

Александр Стубб

Александр Стубб

Президент Фінляндії 

Він закликав усі європейські держави "стати більш фінськими".

Іншими словами, більш підготовленими. Ви повинні готуватися до найгіршого, щоб уникнути його, — додав Стубб.

Президент Фінляндії наголосив, що підтримка Києва найближчими місяцями має першорядне значення, оскільки російський диктатор Володимир Путін "почувається дуже впевнено" і націлився на "вікно можливостей", щоб прорвати оборону України в період до вересня.

Чи готуються у НАТО до можливих ескалацій

Як вдалося дізнатися виданню Business Insider, у штаб-квартирі НАТО насправді стурбовані зростання військової потужності Росії, однак все ще плекають надію на те, що масштабної війни між РФ та Альянсом вдасться уникнути.

До прикладу, спецслужби США станом на сьогодні не бачать небезпеки нападу Росії на НАТО і вважають, що російським збройним силам знадобиться ще від п'яти до восьми років, щоб відновити військову міць, яку вони мали до вторгнення в Україну.

Попри це, оцінки ризиків різняться, адже чимало топчиновників НАТО вважають, що вторгнення РФ на територію Альянсу буде складно уникнути.

Раніше керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.

Його зауваження пролунали на тлі затримки чи обмеження військової допомоги Україні від США та Євросоюзу.

16 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що коливання Заходу в підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.

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