Президент Фінляндії назвав єдиний спосіб досягти миру в Україні

Gрезидент Фінляндії Олександр Стубб прокоментував можливість переговорів України з РФ.
Путін розуміє лише мову сили
Олександр Стубб в коментарі CNN сказав, що єдиний спосіб досягти миру в Україні — це поле бою.
Він додав, що єдине, що розуміє російський диктатор Володимир Путін, — це сила.
Стубб зазначив, що йдеться про мирний форум, який прийматиме Швейцарія. Очевидно, що мир повинен бути двостороннім.
Переговори України та РФ
На початку повномасштабного вторгнення Україна та РФ провели кілька раундів переговорів.
Позиція України — негайне припинення вогню та відведення військ із території України. Росія ж хотіла, щоб Україна визнала окуповані території частиною РФ та провела "денацифікацію", надала права російській мові тощо. Ці вимоги для України неприйнятні.
Глобальний саміт миру Україна проведе у Швейцарії.
За словами президента Зеленського, Росію туди не запрошували: «Ми відкриті до всіх країн світу, які поважають наш суверенітет і територіальну цілісність. Тому робіть висновки, кого ми запрошуємо».
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