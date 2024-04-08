Президент Фінляндії назвав єдиний спосіб досягти миру в Україні
Категорія
Світ
Дата публікації

Президент Фінляндії назвав єдиний спосіб досягти миру в Україні

Олександр Стубб
Джерело:  CNN

Gрезидент Фінляндії Олександр Стубб прокоментував можливість переговорів України з РФ. 

Путін розуміє лише мову сили

Олександр Стубб в коментарі CNN сказав, що єдиний спосіб досягти миру в Україні — це поле бою.

Я багато років брав участь у мирному посередництві, і, звичайно, коли ви виступаєте посередником, усе починається з діалогу, а після діалогу ви починаєте встановлювати параметри. Але я думаю, що в цьому конкретному випадку холодна правда полягає в тому, що єдиний спосіб досягти миру — це поле бою.

Олександр Стубб

Олександр Стубб

президент Фінляндії

Він додав, що єдине, що розуміє російський диктатор Володимир Путін, — це сила.

І з усіх боків ця війна занадто велика для нього, щоб її програти. Я просто іноді задаюся питанням, чи не є мир майже неможливим з його точки зору, але я думаю, що є зрушення в мові, яка виходить від українців і президента Зеленського.

Стубб зазначив, що йдеться про мирний форум, який прийматиме Швейцарія. Очевидно, що мир повинен бути двостороннім.

Це не тільки односторонній шлях. Необхідно, щоб на певному етапі шляхи зустрілися. Але коли для цього будуть відповідні умови, я не знаю. Чесно кажучи, зараз у нас немає абсолютно ніякого політичного діалогу з Росією. І я не думаю, що ми можемо, та й не повинні.

Переговори України та РФ

На початку повномасштабного вторгнення Україна та РФ провели кілька раундів переговорів.

Позиція України — негайне припинення вогню та відведення військ із території України. Росія ж хотіла, щоб Україна визнала окуповані території частиною РФ та провела "денацифікацію", надала права російській мові тощо. Ці вимоги для України неприйнятні.

Глобальний саміт миру Україна проведе у Швейцарії.

За словами президента Зеленського, Росію туди не запрошували: «Ми відкриті до всіх країн світу, які поважають наш суверенітет і територіальну цілісність. Тому робіть висновки, кого ми запрошуємо».

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