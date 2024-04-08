Президент Финляндии назвал единственный способ достичь мира в Украине

Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал возможность переговоров Украины с РФ.
Путин понимает только язык силы
Александр Стубб в комментарии CNN сказал, что единственный способ достичь мира в Украине — это поле боя.
Он добавил, что единственное, что понимает российский диктатор Владимир Путин, — это сила.
Стубб отметил, что речь идет о мирном форуме, который будет принимать Швейцария. Очевидно, что мир должен быть двусторонним.
Переговоры Украины и РФ
В начале полномасштабного вторжения Украины и РФ провели несколько раундов переговоров.
Позиция Украины — немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины. Россия хотела, чтобы Украина признала оккупированные территории частью РФ и провела "денацификацию", предоставила права русскому языку и тому подобное. Эти требования для Украины неприемлемы.
Глобальный саммит мира Украина проведет в Швейцарии.
По словам президента Зеленского, Россию туда не приглашали: «Мы открыты всем странам мира, которые уважают наш суверенитет и территориальную целостность. Поэтому делайте выводы, кого мы приглашаем».
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