Президент Финляндии назвал единственный способ достичь мира в Украине

Путин понимает только язык силы

Александр Стубб в комментарии CNN сказал, что единственный способ достичь мира в Украине — это поле боя.

Я много лет участвовал в мирном посредничестве, и, конечно, когда вы выступаете посредником, все начинается с диалога, а после диалога вы начинаете устанавливать параметры. Но я думаю, что в этом конкретном случае холодная правда состоит в том, что единственный способ достичь мира — это поле боя. Александр Стубб президент Финляндии

Он добавил, что единственное, что понимает российский диктатор Владимир Путин, — это сила.

И со всех сторон эта война слишком велика для него, чтобы ее проиграть. Я просто иногда задаюсь вопросом, не является ли мир почти невозможным с его точки зрения, но я думаю, что есть сдвиг в языке, исходящем от украинцев и президента Зеленского. Поделиться

Стубб отметил, что речь идет о мирном форуме, который будет принимать Швейцария. Очевидно, что мир должен быть двусторонним.

Это не только односторонний путь. Необходимо, чтобы на определенном этапе пути встретились. Но когда для этого будут соответствующие условия, я не знаю. Честно говоря, сейчас у нас нет абсолютно никакого политического диалога с Россией. И я не думаю, что мы можем, да и не должны. Поделиться

Переговоры Украины и РФ

В начале полномасштабного вторжения Украины и РФ провели несколько раундов переговоров.

Позиция Украины — немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины. Россия хотела, чтобы Украина признала оккупированные территории частью РФ и провела "денацификацию", предоставила права русскому языку и тому подобное. Эти требования для Украины неприемлемы.

Глобальный саммит мира Украина проведет в Швейцарии.

По словам президента Зеленского, Россию туда не приглашали: «Мы открыты всем странам мира, которые уважают наш суверенитет и территориальную целостность. Поэтому делайте выводы, кого мы приглашаем».