Президент Финляндии призвал НАТО готовить свои армии к конфликту с Россией
Категория
Мир
Дата публикации

Президент Финляндии призвал НАТО готовить свои армии к конфликту с Россией

стубб
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Источник:  The Financial Times

Президент Финляндии Александр Стубб предупредил других лидеров НАТО о необходимости готовить свои армии к потенциальному конфликту с Россией.

Что сказал Стубб в обращении к НАТО

По словам президента Финляндии Стубба, недавние публичные предупреждения о российской агрессии за пределами Украины отвлекают европейские страны от того, на чем им действительно следует сосредоточиться: на немедленной помощи Киеву и подготовке своих вооруженных сил хотя он и не верит, что Москва нападет на страны НАТО к 2030 году.

Меня немного беспокоят эти воинственные разговоры о том, что Россия собирается испытать на прочность Статью 5, и что Европа — следующая на очереди. Думаю, нам нужно к этому готовиться, но я считаю это маловероятным.

Александр Стубб

Александр Стубб

Президент Финляндии

Он призвал все европейские государства стать более финскими.

Другими словами, более подготовленными. Вы должны готовиться к худшему, чтобы избежать его, — добавил Стубб.

Президент Финляндии подчеркнул, что поддержка Киева в ближайшие месяцы имеет первостепенное значение, поскольку российский диктатор Владимир Путин "чувствует себя очень уверенно" и нацелился на "окно возможностей", чтобы прорвать оборону Украины в период до сентября.

Готовятся ли в НАТО к возможным эскалациям

Как удалось узнать изданию Business Insider, в штаб-квартире НАТО действительно обеспокоены рост военной мощи России, однако все еще питают надежду на то, что масштабной войны между РФ и Альянсом удастся избежать.

К примеру, спецслужбы США по состоянию на сегодняшний день не видят опасности нападения России на НАТО и считают, что российским вооруженным силам понадобится еще от пяти до восьми лет, чтобы восстановить военную мощь, которую они имели до вторжения в Украину.

Несмотря на это, оценки рисков отличаются, ведь многие топ-чиновники НАТО считают, что вторжение РФ на территорию Альянса будет сложно избежать.

Ранее руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

Его замечание прозвучало на фоне задержки или ограничения военной помощи Украине от США и Евросоюза.

16 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продлить боевые действия на годы.

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