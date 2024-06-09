Фінляндія постачає Україні зброю новітніх зразків

Українська армія отримує новинки фінської оборонної промисловості, частина з яких перебуває ще на стадії розробки.

Україна отримує від Фінляндії зброю, яка перебуває ще на стадії розробки

Глава відділу військової економіки Сил оборони Фінляндії генерал-лейтенант Мікко Хейсканен заявив, що в Україну експортують не тільки старі оборонні матеріали, що зберігаються на складах.

Також українська армія отримує останні новинки фінської оборонної промисловості, частина з яких навіть перебуває ще на стадії розробки.

Відгуки про використання фінської продукції були позитивними, — зазначив військовий чиновник. Поширити

За словами Хейсканена, резерви на виробництво, зроблені силами оборони для фінських компаній, можуть бути активовані для використання на підтримку України. Для цього потрібні тільки політична воля і додаткове фінансування.

У Силах оборони Фінляндії вважають, що досвід використання їхньої зброї в Україні стане в пригоді для розвитку новітньої фінської військової техніки.

Допомога Україні від Фінляндії

Фінляндія активно підтримує Україну у боротьбі з російської агресією. У лютому 2024 року Фінляндія відправила в Україну 22-й пакет оборонної допомоги.

Загалом вартість оборонних матеріалів, поставлених Фінляндією в Україну за час війни, перевищив 1,8 млрд євро.

У квітні Україна та Фінляндія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокової підтримки.