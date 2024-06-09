Фінляндія постачає Україні зброю новітніх зразків

Українська армія отримує новинки фінської оборонної промисловості, частина з яких перебуває ще на стадії розробки.
Головні тези:
- Фінляндія активно підтримує Україну у боротьбі з російською агресією, надсилаючи оборонні матеріали.
- Силами оборони Фінляндії робляться резерви для виробництва зброї для підтримки України.
Україна отримує від Фінляндії зброю, яка перебуває ще на стадії розробки
Глава відділу військової економіки Сил оборони Фінляндії генерал-лейтенант Мікко Хейсканен заявив, що в Україну експортують не тільки старі оборонні матеріали, що зберігаються на складах.
Також українська армія отримує останні новинки фінської оборонної промисловості, частина з яких навіть перебуває ще на стадії розробки.
За словами Хейсканена, резерви на виробництво, зроблені силами оборони для фінських компаній, можуть бути активовані для використання на підтримку України. Для цього потрібні тільки політична воля і додаткове фінансування.
У Силах оборони Фінляндії вважають, що досвід використання їхньої зброї в Україні стане в пригоді для розвитку новітньої фінської військової техніки.
Допомога Україні від Фінляндії
Фінляндія активно підтримує Україну у боротьбі з російської агресією. У лютому 2024 року Фінляндія відправила в Україну 22-й пакет оборонної допомоги.
Загалом вартість оборонних матеріалів, поставлених Фінляндією в Україну за час війни, перевищив 1,8 млрд євро.
У квітні Україна та Фінляндія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокової підтримки.
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