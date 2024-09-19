Более 20 танков Leopard и 60 тыс боеприпасов. Германия передала Украине новый пакет помощи
Категория
Украина
Дата публикации

Более 20 танков Leopard и 60 тыс боеприпасов. Германия передала Украине новый пакет помощи

Более 20 танков Leopard и 60 тыс боеприпасов. Германия передала Украине новый пакет помощи
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Источник:  Минобороны Германии

19 сентября Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Он включает в себя два десятка танков Leopard 1 A5 и более 60 тысяч 155-мм снарядов.

Главные тезисы

  • В рамках нового пакета военной помощи от Германии Украина получила 22 танка Leopard и более 60 тыс. боеприпасов.
  • Среди переданного оборудования также представлены бронированные автомобили, самоходные артиллерийские установки, беспилотники и другие специализированные виды вооружения.
  • Постоянное обострение военной ситуации в Украине побудило Германию к экстренной передаче военной помощи, чтобы обеспечить Украину необходимыми ресурсами для обороны.
  • Министерство финансов Германии обратилось в бюджетный комитет парламента с запросом на одобрение дополнительных расходов на поддержку Украины в размере до 397 млн евро.
  • Такие меры помогут улучшить обороноспособность страны и ее возможности противостоять угрозам национальной безопасности.

Что вошло в новый пакет военной помощи Украине от Германии

В новый пакет помощи вошло в частности:

  • 22 танка Leopard с запчастями к ним;

  • 22 бронированных автомобилей MRAP;

  • пять гусеничных вездеходов Bandvagn и один Warthog;

  • три зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard;

  • два радара TRML-4D;

  • 61 тысяча 155-мм артиллерийских боеприпасов;

  • разведывательные дроны VECTOR (30 штук), RQ-35 Heidrun (20), Songbird (12) и Hornet XR (шесть);

  • 20 надводных беспилотников;

  • три бронеавтомобиля BIBER;

  • одна бронированная инженерная машина DACHS;

  • шесть машин разминирования WISENT 1;

  • материалы для обезвреживания взрывчатых боеприпасов;

  • две системы самозащиты AMPS для вертолетов;

  • два пограничных патрульных автомобиля;

  • 112 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, внедорожники);

  • восемь автоцистерн Zetros;

  • 10 пулеметов MG3;

  • миллион патронов к стрелковому оружию;

  • 12 самоходных гаубиц PzH 2000;

  • 16 радиолокационных станций наземного наблюдения.

Германия готовит экстренную военную помощь Украине

В связи с постоянным обострением военной ситуации в Украине существует реальная угроза того, что без значительной материальной поддержки Украина может потерпеть поражение в оборонной кампании, — говорится в письме Министерства финансов.

По просьбе Министерства обороны финансовое ведомство обратилось в бюджетный комитет парламента с просьбой одобрить дополнительные расходы.

Незапланированная потребность в размере примерно 397 миллионов евро возникла за последние несколько недель и отвечает конституционным и бюджетным требованиям по незапланированным расходам, — говорится в документе.

Министерство финансов отмечает необходимость срочного выполнения этого условия, чтобы мероприятия могли быть реализованы в течение 2024 года и имели влияние в ближайшее время.

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