Более 20 танков Leopard и 60 тыс боеприпасов. Германия передала Украине новый пакет помощи

19 сентября Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Он включает в себя два десятка танков Leopard 1 A5 и более 60 тысяч 155-мм снарядов.

Что вошло в новый пакет военной помощи Украине от Германии

В новый пакет помощи вошло в частности:

22 танка Leopard с запчастями к ним;

22 бронированных автомобилей MRAP;

пять гусеничных вездеходов Bandvagn и один Warthog;

три зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard;

два радара TRML-4D;

61 тысяча 155-мм артиллерийских боеприпасов;

разведывательные дроны VECTOR (30 штук), RQ-35 Heidrun (20), Songbird (12) и Hornet XR (шесть);

20 надводных беспилотников;

три бронеавтомобиля BIBER;

одна бронированная инженерная машина DACHS;

шесть машин разминирования WISENT 1;

материалы для обезвреживания взрывчатых боеприпасов;

две системы самозащиты AMPS для вертолетов;

два пограничных патрульных автомобиля;

112 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, внедорожники);

восемь автоцистерн Zetros;

10 пулеметов MG3;

миллион патронов к стрелковому оружию;

12 самоходных гаубиц PzH 2000;

16 радиолокационных станций наземного наблюдения.

Германия готовит экстренную военную помощь Украине

В связи с постоянным обострением военной ситуации в Украине существует реальная угроза того, что без значительной материальной поддержки Украина может потерпеть поражение в оборонной кампании, — говорится в письме Министерства финансов. Поделиться

По просьбе Министерства обороны финансовое ведомство обратилось в бюджетный комитет парламента с просьбой одобрить дополнительные расходы.

Незапланированная потребность в размере примерно 397 миллионов евро возникла за последние несколько недель и отвечает конституционным и бюджетным требованиям по незапланированным расходам, — говорится в документе. Поделиться

Министерство финансов отмечает необходимость срочного выполнения этого условия, чтобы мероприятия могли быть реализованы в течение 2024 года и имели влияние в ближайшее время.