Более 20 танков Leopard и 60 тыс боеприпасов. Германия передала Украине новый пакет помощи

19 сентября Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Он включает в себя два десятка танков Leopard 1 A5 и более 60 тысяч 155-мм снарядов.
Главные тезисы
- В рамках нового пакета военной помощи от Германии Украина получила 22 танка Leopard и более 60 тыс. боеприпасов.
- Среди переданного оборудования также представлены бронированные автомобили, самоходные артиллерийские установки, беспилотники и другие специализированные виды вооружения.
- Постоянное обострение военной ситуации в Украине побудило Германию к экстренной передаче военной помощи, чтобы обеспечить Украину необходимыми ресурсами для обороны.
- Министерство финансов Германии обратилось в бюджетный комитет парламента с запросом на одобрение дополнительных расходов на поддержку Украины в размере до 397 млн евро.
- Такие меры помогут улучшить обороноспособность страны и ее возможности противостоять угрозам национальной безопасности.
Что вошло в новый пакет военной помощи Украине от Германии
В новый пакет помощи вошло в частности:
22 танка Leopard с запчастями к ним;
22 бронированных автомобилей MRAP;
пять гусеничных вездеходов Bandvagn и один Warthog;
три зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard;
два радара TRML-4D;
61 тысяча 155-мм артиллерийских боеприпасов;
разведывательные дроны VECTOR (30 штук), RQ-35 Heidrun (20), Songbird (12) и Hornet XR (шесть);
20 надводных беспилотников;
три бронеавтомобиля BIBER;
одна бронированная инженерная машина DACHS;
шесть машин разминирования WISENT 1;
материалы для обезвреживания взрывчатых боеприпасов;
две системы самозащиты AMPS для вертолетов;
два пограничных патрульных автомобиля;
112 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, внедорожники);
восемь автоцистерн Zetros;
10 пулеметов MG3;
миллион патронов к стрелковому оружию;
12 самоходных гаубиц PzH 2000;
16 радиолокационных станций наземного наблюдения.
Германия готовит экстренную военную помощь Украине
По просьбе Министерства обороны финансовое ведомство обратилось в бюджетный комитет парламента с просьбой одобрить дополнительные расходы.
Министерство финансов отмечает необходимость срочного выполнения этого условия, чтобы мероприятия могли быть реализованы в течение 2024 года и имели влияние в ближайшее время.
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