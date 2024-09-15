У Байдена анонсировали существенный пакет военной помощи Украине до конца сентября
Категория
Мир
Дата публикации

У Байдена анонсировали существенный пакет военной помощи Украине до конца сентября

У Байдена анонсировали существенный пакет военной помощи Украине до конца сентября
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Источник:  Интерфакс-Украина

США готовят масштабный пакет пособий для Украины. Его планируют объявить до конца сентября.

Главные тезисы

  • США готовят масштабный пакет военной помощи для Украины, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте и предотвратить возможные прорывы со стороны России.
  • Анонсированный пакет включает поставки 155 мм снарядов и ракет для Patriot, срочно направляемых на передовую для поддержки украинской обороны.
  • Великобритания также обещает новый пакет помощи на сумму более 780 миллионов долларов, включая гуманитарную помощь и кредитные гарантии для жизненно важных государственных услуг в Украине.
  • Благодаря постоянной поддержке со стороны США и Великобритании, Украина получает дополнительные ресурсы для сдерживания агрессии и защиты своей территории.

Что известно о новом военном пакете помощи Украине от США

Как сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время 20-й ежегодной встречи YES в Киеве, он ежедневно проводит встречи со своей командой, чтобы определить, какие средства и инструменты необходимо внедрить для стабилизации фронта и предотвращения каких-либо прорывов со стороны России , которые могли бы привести к стратегическим преимуществам для нее.

Салливан напомнил, что в апреле этого года существовали значительные опасения по поводу возможного прорыва на линии фронта. Однако в течение следующих месяцев украинская оборона значительно укрепилась в ключевых точках, и Украина также сделала решительные шаги, продвигаясь вперед.

Салливан подчеркнул, что вопрос заключается не в политической воле, а в сложных логистических и оперативных вызовах, связанных со снабжением необходимого вооружения на фронт.

Он также отметил, что США максимально быстро передают Украине 155 мм снаряды, буквально снимая их с производственных линий и немедленно доставляя на передовую.

В качестве примера поддержки он привел решение о перенаправлении для Украины всех ракет для Patriot, которые планировались к передаче союзникам в ближайшие 12 месяцев.

Я горжусь тем, что мы уже сделали, но, как отметил президент Зеленский, учитывая вызовы, перед которыми стоит Украина, мы должны делать больше и лучше, и я с этим согласен, — подытожил Салливан.

Украина получит новую помощь от Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми 11 сентября в Киеве объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи. Его стоимость составляет более 780 млн. дол.

Поддержка Великобританией Украины непоколебима. Наше обязательство по поддержке на сумму более 600 млн. фунтов стерлингов (780 млн. долл.) является последним вкладом нашей постоянной поддержки Украине. Это предоставит жизненно важную поддержку украинцам, которые будут продолжать терпеть неустанные нападения России.

Британия предоставит Украине 310 млн долл. на гуманитарные нужды и 484 млн долл. США в виде кредитных гарантий, предоставленных Всемирным банком для поддержки жизненно важных государственных услуг, включая поддержку школ и больниц, оплату труда государственных служащих и финансирование пенсий.

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