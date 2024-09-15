У Байдена анонсировали существенный пакет военной помощи Украине до конца сентября

США готовят масштабный пакет пособий для Украины. Его планируют объявить до конца сентября.
Главные тезисы
- США готовят масштабный пакет военной помощи для Украины, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте и предотвратить возможные прорывы со стороны России.
- Анонсированный пакет включает поставки 155 мм снарядов и ракет для Patriot, срочно направляемых на передовую для поддержки украинской обороны.
- Великобритания также обещает новый пакет помощи на сумму более 780 миллионов долларов, включая гуманитарную помощь и кредитные гарантии для жизненно важных государственных услуг в Украине.
- Благодаря постоянной поддержке со стороны США и Великобритании, Украина получает дополнительные ресурсы для сдерживания агрессии и защиты своей территории.
Что известно о новом военном пакете помощи Украине от США
Как сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время 20-й ежегодной встречи YES в Киеве, он ежедневно проводит встречи со своей командой, чтобы определить, какие средства и инструменты необходимо внедрить для стабилизации фронта и предотвращения каких-либо прорывов со стороны России , которые могли бы привести к стратегическим преимуществам для нее.
Салливан напомнил, что в апреле этого года существовали значительные опасения по поводу возможного прорыва на линии фронта. Однако в течение следующих месяцев украинская оборона значительно укрепилась в ключевых точках, и Украина также сделала решительные шаги, продвигаясь вперед.
Салливан подчеркнул, что вопрос заключается не в политической воле, а в сложных логистических и оперативных вызовах, связанных со снабжением необходимого вооружения на фронт.
Он также отметил, что США максимально быстро передают Украине 155 мм снаряды, буквально снимая их с производственных линий и немедленно доставляя на передовую.
В качестве примера поддержки он привел решение о перенаправлении для Украины всех ракет для Patriot, которые планировались к передаче союзникам в ближайшие 12 месяцев.
Украина получит новую помощь от Великобритании
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми 11 сентября в Киеве объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи. Его стоимость составляет более 780 млн. дол.
Британия предоставит Украине 310 млн долл. на гуманитарные нужды и 484 млн долл. США в виде кредитных гарантий, предоставленных Всемирным банком для поддержки жизненно важных государственных услуг, включая поддержку школ и больниц, оплату труда государственных служащих и финансирование пенсий.
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