Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В него войдут бронетранспортеры и солнечные панели.
Главные тезисы
- Латвия объявила о новом военном пакете помощи для Украины, включающем бронетранспортеры и солнечные панели.
- Премьер-министр Латвии Эвика Силиня акцентировала важность поддержки украинского народа и их борьбу за безопасность и европейские ценности.
- Украина получит от Латвии большую партию беспилотников, что подчеркивает укрепление военного сотрудничества между странами.
- Латвия остается надежным союзником Украины в интеграции в Европейский Союз и НАТО, поддерживая санкции против России.
- Визит премьер-министра Латвии в Украину направлен на обсуждение военной, политической и гуманитарной поддержки, а также на интеграцию в ЕС и НАТО.
Что известно о военной помощи Латвии для Украины
Отмечается, что премьеры обсудили расширение сотрудничества между оборонными компаниями и усиление украинских военных на поле боя.
Латвия также продолжает поддерживать санкции против России и является надежным союзником Украины в интеграции в ЕС и НАТО.
Что известно о визите премьер-министра Латвии Эвики Силиня в Киев
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня прибыла с рабочим визитом в Украину. Ее визит продлится до 13 сентября
Как отмечается, во время визита Силиня встретится с украинскими чиновниками и примет участие в обсуждениях дальнейшей военной, политической, гуманитарной и финансовой поддержки Украины, а также ее пути вступления в Европейский Союз и НАТО.
Премьер-министр Латвии подчеркнул важность поддержки украинского народа, «героически и самоотверженно защищающего свою землю, европейские ценности и безопасность». По его словам, Латвия твердо и твердо стоит на стороне Украины в борьбе против агрессора.
Ранее Глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс анонсировал передачу Украине большего количества беспилотников от местных компаний-производителей.
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