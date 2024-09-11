Латвия объявила о новом военном пакете помощи для Украины

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В него войдут бронетранспортеры и солнечные панели.

Что известно о военной помощи Латвии для Украины

Рад приветствовать в Киеве премьер-министр Латвии Эвику Силиню. Поблагодарил латвийское правительство и народ за конкретные и последовательные шаги, усиливающие Украину. В частности, по инициативе "Коалиция БПЛА для Украины" и поставке беспилотников для наших воинов. Во время нашей встречи госпожа Силиня объявила об очередном пакете военной поддержки, в который войдут бронетранспортеры, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Поделиться

Отмечается, что премьеры обсудили расширение сотрудничества между оборонными компаниями и усиление украинских военных на поле боя.

Латвия также продолжает поддерживать санкции против России и является надежным союзником Украины в интеграции в ЕС и НАТО.

Наши латвийские друзья оказывают помощь энергетическим оборудованием и планируют передать Украине солнечные панели для больниц, добавил Шмигаль. Поделиться

Что известно о визите премьер-министра Латвии Эвики Силиня в Киев

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня прибыла с рабочим визитом в Украину. Ее визит продлится до 13 сентября

Как отмечается, во время визита Силиня встретится с украинскими чиновниками и примет участие в обсуждениях дальнейшей военной, политической, гуманитарной и финансовой поддержки Украины, а также ее пути вступления в Европейский Союз и НАТО.

Премьер-министр Латвии подчеркнул важность поддержки украинского народа, «героически и самоотверженно защищающего свою землю, европейские ценности и безопасность». По его словам, Латвия твердо и твердо стоит на стороне Украины в борьбе против агрессора.

Ранее Глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс анонсировал передачу Украине большего количества беспилотников от местных компаний-производителей.