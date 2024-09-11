Премьер-министр Латвии Эвика Силиня прибыла в Киев. Какова цель визита

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня прибыла с рабочим визитом в Украину. Ее визит продлится до 13 сентября.

Что известно о визите премьер-министра Латвии Эвики Силиня в Киев

Как отмечается, во время визита Силиня встретится с украинскими чиновниками и примет участие в обсуждениях дальнейшей военной, политической, гуманитарной и финансовой поддержки Украины, а также ее пути вступления в Европейский Союз и НАТО.

Премьер-министр Латвии подчеркнул важность поддержки украинского народа, который «героически и самоотверженно защищает свою землю, европейские ценности и безопасность». По его словам, Латвия твердо и твердо стоит на стороне Украины в борьбе против агрессора.

К слову, Силиня опубликовала в Twitter видео своего прибытия в столицу Украины.

Rīts Kijivā. Latvija būs kopā ar Ukrainas tautu līdz tās uzvarai!



Ранок у Києві. Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО! Слава Україні! 🇱🇻🇺🇦 pic.twitter.com/yK22cqQX9J — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) September 11, 2024

Утро в Киеве. Латвия будет с украинским народом до его победы и всегда будет поддерживать Украину на пути в Европейский Союз и НАТО! Слава Украине! — написала премьер-министр Латвии Эвика Силиня Поделиться

Латвия готовится передать Украине рекордное количество дронов

Глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс анонсировал передачу Украине большего количества беспилотников от местных компаний-производителей.

Крупнейшая партия от латвийских производителей — 1400 беспилотников — готова к отправке в Украину. На этом завершается закупка Министерством обороны более 2 тыс. 700 беспилотников латвийской промышленности для Украины, — отметил Спрудс. Поделиться

Он подчеркнул, что в целом Латвия уже передала Украине 3 тыс. боевых дронов разных типов и характеристик.