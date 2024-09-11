Премьер-министр Латвии Эвика Силиня прибыла в Киев. Какова цель визита
Категория
Украина
Дата публикации

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня прибыла в Киев. Какова цель визита

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня прибыла в Киев. Какова цель визита
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Источник:  online.ua

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня прибыла с рабочим визитом в Украину. Ее визит продлится до 13 сентября.

Главные тезисы

  • Эвика Силиня встречается с украинскими чиновниками для обсуждения поддержки Украины в различных областях.
  • Латвия выражает важность поддержки украинского народа в борьбе против агрессора и защите европейских ценностей.
  • Латвия готовит к отправке в Украину 1400 беспилотников, что станет рекордным количеством дронов, переданных Латвией Украине.
  • Общее количество боевых дронов разных типов и характеристик, переданных Украине Латвией, достигает 3700 единиц.
  • Латвийские компании продолжат оказывать поддержку Украине в ее пути к победе и вступлению в Европейский Союз и НАТО.

Что известно о визите премьер-министра Латвии Эвики Силиня в Киев

Как отмечается, во время визита Силиня встретится с украинскими чиновниками и примет участие в обсуждениях дальнейшей военной, политической, гуманитарной и финансовой поддержки Украины, а также ее пути вступления в Европейский Союз и НАТО.

Премьер-министр Латвии подчеркнул важность поддержки украинского народа, который «героически и самоотверженно защищает свою землю, европейские ценности и безопасность». По его словам, Латвия твердо и твердо стоит на стороне Украины в борьбе против агрессора.

К слову, Силиня опубликовала в Twitter видео своего прибытия в столицу Украины.

Утро в Киеве. Латвия будет с украинским народом до его победы и всегда будет поддерживать Украину на пути в Европейский Союз и НАТО! Слава Украине! — написала премьер-министр Латвии Эвика Силиня

Латвия готовится передать Украине рекордное количество дронов

Глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс анонсировал передачу Украине большего количества беспилотников от местных компаний-производителей. 

Крупнейшая партия от латвийских производителей — 1400 беспилотников — готова к отправке в Украину. На этом завершается закупка Министерством обороны более 2 тыс. 700 беспилотников латвийской промышленности для Украины, — отметил Спрудс.

Он подчеркнул, что в целом Латвия уже передала Украине 3 тыс. боевых дронов разных типов и характеристик.

Вместе с латвийскими компаниями мы продолжим оказывать поддержку победе Украины, — подчеркнул глава Минобороны Латвии.

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