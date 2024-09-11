Премьер-министр Латвии Эвика Силиня прибыла в Киев. Какова цель визита

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня прибыла с рабочим визитом в Украину. Ее визит продлится до 13 сентября.
Главные тезисы
- Эвика Силиня встречается с украинскими чиновниками для обсуждения поддержки Украины в различных областях.
- Латвия выражает важность поддержки украинского народа в борьбе против агрессора и защите европейских ценностей.
- Латвия готовит к отправке в Украину 1400 беспилотников, что станет рекордным количеством дронов, переданных Латвией Украине.
- Общее количество боевых дронов разных типов и характеристик, переданных Украине Латвией, достигает 3700 единиц.
- Латвийские компании продолжат оказывать поддержку Украине в ее пути к победе и вступлению в Европейский Союз и НАТО.
Что известно о визите премьер-министра Латвии Эвики Силиня в Киев
Как отмечается, во время визита Силиня встретится с украинскими чиновниками и примет участие в обсуждениях дальнейшей военной, политической, гуманитарной и финансовой поддержки Украины, а также ее пути вступления в Европейский Союз и НАТО.
Премьер-министр Латвии подчеркнул важность поддержки украинского народа, который «героически и самоотверженно защищает свою землю, европейские ценности и безопасность». По его словам, Латвия твердо и твердо стоит на стороне Украины в борьбе против агрессора.
К слову, Силиня опубликовала в Twitter видео своего прибытия в столицу Украины.
Rīts Kijivā. Latvija būs kopā ar Ukrainas tautu līdz tās uzvarai!— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) September 11, 2024
Ранок у Києві. Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО! Слава Україні! 🇱🇻🇺🇦 pic.twitter.com/yK22cqQX9J
Латвия готовится передать Украине рекордное количество дронов
Глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс анонсировал передачу Украине большего количества беспилотников от местных компаний-производителей.
Он подчеркнул, что в целом Латвия уже передала Украине 3 тыс. боевых дронов разных типов и характеристик.
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