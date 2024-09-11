Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня прибула до Києва. Яка мета візиту

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня прибула з робочим візитом в Україну. Її візит триватиме до 13 вересня.
Головні тези:
- Прем'єр-міністр Латвії прибула до Києва з робочим візитом на зустрічі з українськими посадовцями.
- Візит присвячений обговоренням підтримки України в галузі військової, політичної, гуманітарної та фінансової сфер.
- Латвія надає значну підтримку Україні у боротьбі проти агресора, передаючи рекордну кількість безпілотників.
- Голова Міністерства оборони Латвії анонсував передачу 1 тиc 400 безпілотників Україні, загалом уже передано 3 тис безпілотників.
- Латвія виступає за підтримку України на шляху до вступу в Європейський Союз та НАТО, наголошуючи на важливості свободи, безпеки та європейських цінностей.
Що відомо про візит прем'єр-міністр Латвії Евіки Сіліня до Києва
Як зазначається, під час візиту Сіліня зустрінеться з українськими посадовцями та візьме участь у обговореннях щодо подальшої військової, політичної, гуманітарної та фінансової підтримки України, а також її шляху до вступу в Європейський Союз і НАТО.
Прем'єр-міністр Латвії підкреслив важливість підтримки українського народу, який «героїчно і самовіддано захищає свою землю, європейські цінності та безпеку». За його словами, Латвія твердо і непохитно стоїть на боці України у боротьбі проти агресора.
До слова, Сіліня опублікувала у Twitter відео свого прибуття до столиці України.
Rīts Kijivā. Latvija būs kopā ar Ukrainas tautu līdz tās uzvarai!— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) September 11, 2024
Ранок у Києві. Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО! Слава Україні! 🇱🇻🇺🇦 pic.twitter.com/yK22cqQX9J
Латвія готується передати Україні рекордну кількість дронів
Глава Міноборони Латвії Андріс Спрудс анонсував передачу Україні найбільшої кількості безпілотників від місцевих компаній-виробників.
Він підкреслив, що загалом Латвія вже передала Україні 3 тис бойових дронів різних типів і характеристик.
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