Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня прибула до Києва. Яка мета візиту

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня прибула з робочим візитом в Україну. Її візит триватиме до 13 вересня.

Що відомо про візит прем'єр-міністр Латвії Евіки Сіліня до Києва

Як зазначається, під час візиту Сіліня зустрінеться з українськими посадовцями та візьме участь у обговореннях щодо подальшої військової, політичної, гуманітарної та фінансової підтримки України, а також її шляху до вступу в Європейський Союз і НАТО.

Прем'єр-міністр Латвії підкреслив важливість підтримки українського народу, який «героїчно і самовіддано захищає свою землю, європейські цінності та безпеку». За його словами, Латвія твердо і непохитно стоїть на боці України у боротьбі проти агресора.

До слова, Сіліня опублікувала у Twitter відео свого прибуття до столиці України.

Rīts Kijivā. Latvija būs kopā ar Ukrainas tautu līdz tās uzvarai!



Ранок у Києві. Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО! Слава Україні! 🇱🇻🇺🇦 pic.twitter.com/yK22cqQX9J — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) September 11, 2024

Ранок у Києві. Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО! Слава Україні! — написала прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня Поширити

Латвія готується передати Україні рекордну кількість дронів

Глава Міноборони Латвії Андріс Спрудс анонсував передачу Україні найбільшої кількості безпілотників від місцевих компаній-виробників.

Найбільша партія від латвійських виробників — 1 тис 400 безпілотників — готова до відправки в Україну. На цьому завершується закупівля Міністерством оборони понад 2 тис 700 безпілотників латвійської промисловості для України, — зазначив Спрудс. Поширити

Він підкреслив, що загалом Латвія вже передала Україні 3 тис бойових дронів різних типів і характеристик.