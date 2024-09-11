Латвія оголосила про новий військовий пакет допомоги для України
Категорія
Україна
Дата публікації

Латвія оголосила про новий військовий пакет допомоги для України

Денис Шмигаль
Латвія оголосила про новий військовий пакет допомоги для України
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Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня оголосила про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть бронетранспортери та сонячні панелі.

Головні тези:

  • Латвія оголосила про новий військовий пакет допомоги для України, який включає бронетранспортери та сонячні панелі.
  • Підтримка Латвії спрямована на підтримку українських військ у боротьбі з агресором та зміцнення безпеки країни.
  • У рамках візиту прем'єр-міністра Латвії до Києва обговорюється розширення співпраці у сферах оборони та вступу України в ЄС і НАТО.
  • Латвія підтримує санкції проти Росії та виступає як надійний союзник для України у процесі інтеграції до міжнародних структур.

Що відомо про військову допомогу Латвії для України

Радий вітати в Києві прем’єр-міністерку Латвії Евіку Сіліню. Подякував латвійському уряду та народу за конкретні й послідовні кроки, що посилюють Україну. Зокрема, за ініціативу "Коаліція БПЛА для України" та поставки безпілотників для наших воїнів. Під час нашої зустрічі пані Сіліня оголосила про черговий пакет військової підтримки, у який ввійдуть бронетранспортери, — повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Зазначається, що прем'єри також обговорили розширення співпраці між оборонними компаніями та посилення українських військових на полі бою.

Латвія також продовжує підтримувати санкції проти Росії та є надійним союзником України в інтеграції до ЄС і НАТО.

Наші латвійські друзі надають допомогу енергетичним обладнанням і планують передати Україні сонячні панелі для лікарень, — додав Шмигаль.

Що відомо про візит прем'єр-міністр Латвії Евіки Сіліня до Києва

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня прибула з робочим візитом в Україну. Її візит триватиме до 13 вересня

Як зазначається, під час візиту Сіліня зустрінеться з українськими посадовцями та візьме участь у обговореннях щодо подальшої військової, політичної, гуманітарної та фінансової підтримки України, а також її шляху до вступу в Європейський Союз і НАТО.

Прем'єр-міністр Латвії підкреслив важливість підтримки українського народу, який «героїчно і самовіддано захищає свою землю, європейські цінності та безпеку». За його словами, Латвія твердо і непохитно стоїть на боці України у боротьбі проти агресора.

Раніше Глава Міноборони Латвії Андріс Спрудс анонсував передачу Україні найбільшої кількості безпілотників від місцевих компаній-виробників. 

Найбільша партія від латвійських виробників — 1 тис 400 безпілотників — готова до відправки в Україну. На цьому завершується закупівля Міністерством оборони понад 2 тис 700 безпілотників латвійської промисловості для України, — зазначив Спрудс.

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