Латвія оголосила про новий військовий пакет допомоги для України

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня оголосила про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть бронетранспортери та сонячні панелі.

Що відомо про військову допомогу Латвії для України

Радий вітати в Києві прем’єр-міністерку Латвії Евіку Сіліню. Подякував латвійському уряду та народу за конкретні й послідовні кроки, що посилюють Україну. Зокрема, за ініціативу "Коаліція БПЛА для України" та поставки безпілотників для наших воїнів. Під час нашої зустрічі пані Сіліня оголосила про черговий пакет військової підтримки, у який ввійдуть бронетранспортери, — повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. Поширити

Зазначається, що прем'єри також обговорили розширення співпраці між оборонними компаніями та посилення українських військових на полі бою.

Латвія також продовжує підтримувати санкції проти Росії та є надійним союзником України в інтеграції до ЄС і НАТО.

Наші латвійські друзі надають допомогу енергетичним обладнанням і планують передати Україні сонячні панелі для лікарень, — додав Шмигаль. Поширити

Що відомо про візит прем'єр-міністр Латвії Евіки Сіліня до Києва

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня прибула з робочим візитом в Україну. Її візит триватиме до 13 вересня

Як зазначається, під час візиту Сіліня зустрінеться з українськими посадовцями та візьме участь у обговореннях щодо подальшої військової, політичної, гуманітарної та фінансової підтримки України, а також її шляху до вступу в Європейський Союз і НАТО.

Прем'єр-міністр Латвії підкреслив важливість підтримки українського народу, який «героїчно і самовіддано захищає свою землю, європейські цінності та безпеку». За його словами, Латвія твердо і непохитно стоїть на боці України у боротьбі проти агресора.

Раніше Глава Міноборони Латвії Андріс Спрудс анонсував передачу Україні найбільшої кількості безпілотників від місцевих компаній-виробників.