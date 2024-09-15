У Байдена анонсували суттєвий пакет військової допомоги Україні до кінця вересня

США готують масштабний пакет допомоги для України. Його планують оголосити до кінця вересня.

Що відомо про новий військовий пакет допомоги Україні від США

Як повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час 20-ї щорічної зустрічі YES у Києві, він щодня проводить зустрічі зі своєю командою, щоб визначити, які засоби та інструменти необхідно впровадити для стабілізації фронту та унеможливлення будь-яких проривів з боку Росії, які могли б призвести до стратегічних переваг для неї.

Салліван нагадав, що у квітні цього року існували значні побоювання щодо можливого прориву на лінії фронту. Однак протягом наступних місяців українська оборона значно зміцнилася в ключових точках, і Україна також зробила рішучі кроки, просуваючись вперед.

Салліван підкреслив, що питання полягає не в політичній волі, а в складних логістичних і оперативних викликах, пов'язаних із постачанням необхідного озброєння на фронт.

Він також зазначив, що США максимально швидко передають Україні 155-мм снаряди, буквально знімаючи їх із виробничих ліній та негайно доставляючи на передову.

Як приклад підтримки, він навів рішення про перенаправлення для України всіх ракет для Patriot, які планувалися до передачі союзникам упродовж найближчих 12 місяців.

Я пишаюся тим, що ми вже зробили, але, як зазначив президент Зеленський, враховуючи виклики, перед якими стоїть Україна, ми повинні робити більше й краще, і я з цим згоден, — підсумував Салліван. Поширити

Україна отримає нову допомогу від Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі 11 вересня в Києві оголосив про надання Україні нового пакета допомоги. Його вартість становить понад 780 млн дол.

Підтримка Великобританією України є непохитною. Наше зобов’язання щодо підтримки на суму понад 600 млн фунтів стерлінгів (780 млн дол) є останнім внеском нашої постійної підтримки Україні. Це надасть життєво важливу підтримку українцям, які продовжуватимуть терпіти невпинні напади Росії. Поширити

Британія надасть Україні 310 млн дол на гуманітарні потреби та 484 млн дол США у вигляді кредитних гарантій, наданих Світовим банком для підтримки життєво важливих державних послуг, включно з підтримкою шкіл і лікарень, оплатою праці державних службовців і фінансуванням пенсій.