Британія надає Україні новий пакет допомоги. Що туди ввійде

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі 11 вересня в Києві оголосив про надання Україні нового пакета допомоги. Його вартість становить понад 780 млн дол.

Україна отримає нову допомогу від Британії

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Британії.

Підтримка Великобританією України є непохитною. Наше зобов’язання щодо підтримки на суму понад 600 млн фунтів стерлінгів (780 млн дол) є останнім внеском нашої постійної підтримки Україні. Це надасть життєво важливу підтримку українцям, які продовжуватимуть терпіти невпинні напади Росії. Девід Леммі Міністр закордонних справ Великої Британії

Британія надасть Україні 310 млн дол на гуманітарні потреби та 484 млн дол США у вигляді кредитних гарантій, наданих Світовим банком для підтримки життєво важливих державних послуг, включно з підтримкою шкіл і лікарень, оплатою праці державних службовців і фінансуванням пенсій.

Окрім того, міністр оборони Британії Джон Хілі сьогодні також оголосив, що сотні додаткових ракет ППО, десятки тисяч додаткових артилерійських боєприпасів і більше бронетехніки будуть доставлені в Україну до кінця цього року. Поширити

Допомога Україні від Британії

Попередній пакет військової допомоги Україні Британія оголосила 7 липня. Це зробив новий міністр оборони Британії Джон Хілі під час візиту до Одеси.

До пакета увійшли високоточні ракети Brimstone, боєприпаси та артилерійські гармати.

Також Україна та Британія уклали угоду про розвиток оборонних спроможностей. Вона передбачає постачання, ремонт та виробництво зброї.