Британія надає Україні новий пакет допомоги. Що туди ввійде

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі 11 вересня в Києві оголосив про надання Україні нового пакета допомоги. Його вартість становить понад 780 млн дол.
Головні тези:
- Велика Британія надає Україні новий пакет допомоги на суму понад 780 млн дол, що включає гуманітарну підтримку та кредитні гарантії для життєво важливих державних послуг.
- Міністр оборони Британії оголосив про постачання Україні сотень ракет ППО, артилерійських боєприпасів та бронетехніки до кінця поточного року для посилення обороноздатності.
- Нова допомога від Британії буде спрямована на підтримку українських шкіл, лікарень, оплату праці державних службовців та фінансування пенсій для громадян.
- Україна та Велика Британія також уклали угоду про розвиток оборонних спроможностей, що передбачає співпрацю у постачанні, ремонті та виробництві зброї.
Україна отримає нову допомогу від Британії
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Британії.
Британія надасть Україні 310 млн дол на гуманітарні потреби та 484 млн дол США у вигляді кредитних гарантій, наданих Світовим банком для підтримки життєво важливих державних послуг, включно з підтримкою шкіл і лікарень, оплатою праці державних службовців і фінансуванням пенсій.
Допомога Україні від Британії
Попередній пакет військової допомоги Україні Британія оголосила 7 липня. Це зробив новий міністр оборони Британії Джон Хілі під час візиту до Одеси.
До пакета увійшли високоточні ракети Brimstone, боєприпаси та артилерійські гармати.
Також Україна та Британія уклали угоду про розвиток оборонних спроможностей. Вона передбачає постачання, ремонт та виробництво зброї.
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