Британія ввела санкції проти 10 нових суден РФ. Яких саме

Велика Британія розширила санкційний список щодо Росії, додавши 10 нових суден. Крім цього уряд вніс адміністративну поправку в режим санкцій проти Ірану.

Проти яких суден РФ Британія ввела санкції

Як зазначається, серед суден, що потрапили під санкції, значаться нафтові танкери, такі як Nikolya Zuyev, SCF Vankor, Vladimir Tikhonov, SCF Baltica, NS ASIA, Leonid Loza, Olimpiysky Prospect, NS CLIPPER, NS CORONA, а також танкер під прапором Панами Zaliv Aniva.

Ці судна беруть участь у перевезенні нафти і нафтопродуктів російського походження в треті країни, що сприяє дестабілізації України і порушує її територіальну цілісність і суверенітет, підтримуючи російський уряд, — повідомили в уряді Британії. Поширити

Що ще важливо знати про нові санкції Британії проти Росії

13 червня 2024 року стало відомо, що Сполучене Королівство ввело нові санкційні обмеження щодо країни-агресорки РФ на тлі її загарбницької війни проти України.

Що важливо розуміти, вони стосуються 50 осіб і компаній та скоординовані із заходами інших країн "Групи семи".

Насамперед йдеться про кораблі "тіньового флоту" Путіна, установи, які є основою російської фінансової системи, та постачальників, що підтримують військово-промисловий комплекс Росії.

Нові санкції… відобразяться на спроможності Росії фінансувати й постачати її воєнну машину та засвідчують незмінну підтримку України Сполученим Королівством, — наголосив британський уряд. Поширити

Окрім того, зазначається, це перші санкції офіційного Лондона проти російського "тіньового флоту", який дозволяє Росії обходити обмеження країн Заходу щодо торгівлі нафтою.