Симоньян та RT. США ввели санкції проти пропагандистів РФ за втручання у вибори

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) 4 вересня ввів санкції проти російських пропагандистів через втручання у вибори президента. До санкційного переліку увійшла головна редакторка RT Маргарита Симоньян, її заступники й не тільки.

США ввели санкції проти російських пропагандистів

Сьогодні OFAC вносить до списку санкцій десять осіб і дві організації в межах скоординованої відповіді уряду США на спроби Москви щодо зловмисного впливу на президентські вибори 2024 року в Сполучених Штатах Поширити

Керівники RT вербували впливових американських осіб, аби ті підігравали російським наративам. Головна мета пропагандистів — підірвати довіру до виборчих процесів та інституцій напередодні виборів у США.

Осіб та організацій, яких внесли у чорний список, підозрюють у використанні дезінформації та діпфейків, зокрема створених за допомогою штучного інтелекту.

До санкційного переліку увійшла редакторка Маргарита Симоньян та три її заступники: Єлізавета Бродська, Антон Анісімов, Андрій Кияшко. У чорному списку також опинились інші пропагандисти:

Олена Афанасьєва;

Костянтин Калашніков;

Олександр Нєженцев;

Анастасія Єрмошкіна;

Олексій Гаращенко.

Санкції OFAC також поширюються на громадські платформи «Діалог» та «Діалог Регіони». Ймовірно, вони мають зв’язки з ФСБ Росії.

Вибори президента в США

Американці оберуть наступного голову держави 5 листопада 2024 року.

За президентське крісло борються демократка, чинна віцепрезидентка Камала Гарріс та республіканець, експрезидент США Дональд Трамп.

У Штатах звинувачують Росію у втручанні в вибори через пропагандистські ресурси.

Американська розвідка стверджує, що РФ більш вигідна перемога Трампа. Його вважають більш зручним президентом США, ніж Гарріс.

Причина у поглядах Трампа. Він скептично ставиться до надання військової допомоги Україні та неодноразово натякав на припинення підтримки Києва.