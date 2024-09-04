Симоньян та RT. США ввели санкції проти пропагандистів РФ за втручання у вибори

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) 4 вересня ввів санкції проти російських пропагандистів через втручання у вибори президента. До санкційного переліку увійшла головна редакторка RT Маргарита Симоньян, її заступники й не тільки.
Головні тези:
- OFAC ввів санкції проти російських пропагандистів, звинувачених у втручанні у вибори президента США.
- Головна мета пропагандистів — підірвати довіру до виборчих процесів та інституцій у Сполучених Штатах.
- У чорний список увійшли головна редакторка RT Маргарита Симоньян, її заступники та інші пропагандисти.
- США звинувачують Росію у втручанні в вибори через пропагандистські ресурси.
- Вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року, за перемогу боротимуться віцепрезидентка Гарріс та експрезидент Трамп.
США ввели санкції проти російських пропагандистів
Керівники RT вербували впливових американських осіб, аби ті підігравали російським наративам. Головна мета пропагандистів — підірвати довіру до виборчих процесів та інституцій напередодні виборів у США.
Осіб та організацій, яких внесли у чорний список, підозрюють у використанні дезінформації та діпфейків, зокрема створених за допомогою штучного інтелекту.
До санкційного переліку увійшла редакторка Маргарита Симоньян та три її заступники: Єлізавета Бродська, Антон Анісімов, Андрій Кияшко. У чорному списку також опинились інші пропагандисти:
Олена Афанасьєва;
Костянтин Калашніков;
Олександр Нєженцев;
Анастасія Єрмошкіна;
Олексій Гаращенко.
Санкції OFAC також поширюються на громадські платформи «Діалог» та «Діалог Регіони». Ймовірно, вони мають зв’язки з ФСБ Росії.
Вибори президента в США
Американці оберуть наступного голову держави 5 листопада 2024 року.
За президентське крісло борються демократка, чинна віцепрезидентка Камала Гарріс та республіканець, експрезидент США Дональд Трамп.
У Штатах звинувачують Росію у втручанні в вибори через пропагандистські ресурси.
Американська розвідка стверджує, що РФ більш вигідна перемога Трампа. Його вважають більш зручним президентом США, ніж Гарріс.
Причина у поглядах Трампа. Він скептично ставиться до надання військової допомоги Україні та неодноразово натякав на припинення підтримки Києва.
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