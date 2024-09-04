Симоньян и RT. США ввели санкции против пропагандистов РФ за вмешательство в выборы
Категория
Мир
Дата публикации

Симоньян и RT. США ввели санкции против пропагандистов РФ за вмешательство в выборы

Маргарита Симоньян
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Источник:  Укринформ

Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) 4 сентября ввел санкции против российских пропагандистов из-за вмешательства в выборы президента. В санкционный список вошла главная редактор RT Маргарита Симоньян, ее заместители и не только.

Главные тезисы

  • OFAC ввел санкции против российских пропагандистов, обвиненных во вмешательстве в выборы президента США.
  • Главная цель пропагандистов — подорвать доверие к избирательным процессам и институтам в Соединенных Штатах.
  • В черный список вошли главный редактор RT Маргарита Симоньян, ее заместители и другие пропагандисты.
  • США обвиняют Россию во вмешательстве в выборы через пропагандистские ресурсы. 
  • Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года, за победу будут бороться вице-президент Харрис и экс-президент Трамп.

США ввели санкции против российских пропагандистов

Сегодня OFAC вносит в список санкций десять человек и две организации в рамках скоординированного ответа правительства США на попытки Москвы по поводу злонамеренного влияния на президентские выборы 2024 года в Соединенных Штатах.

Руководители RT вербовали влиятельных американских лиц, чтобы те подыгрывали российским нарративам. Главная цель пропагандистов — подорвать доверие к избирательным процессам и институтам накануне выборов в США.

Лица и организации, внесенные в черный список, подозреваются в использовании дезинформации и дипфейков, в частности созданных с помощью искусственного интеллекта.

В санкционный список вошла редактор Маргарита Симоньян и три ее заместителя: Елизавета Бродская, Антон Анисимов, Андрей Кияшко. В черном списке оказались идругие пропагандисты:

  • Елена Афанасьева;

  • Константин Калашников;

  • Александр Неженцев;

  • Анастасия Ермошкина;

  • Алексей Гаращенко.

Санкции OFAC также распространяются на общественные платформы “Диалог” и “Диалог Регионы”. Вероятно, у них есть связи с ФСБ России.

Выборы президента в США

Американцы выберут следующего главу государства 5 ноября 2024 года.

За президентское кресло борются демократ, действующая вице-президент Камала Гаррис и республиканец, экс-президент США Дональд Трамп.

В Штатах обвиняют Россию во вмешательстве в выборы через пропагандистские ресурсы.

Американская разведка утверждает, что РФ более выгодна победа Трампа. Его считают более удобным президентом США, чем Харрис.

Причина во взглядах Трампа. Он скептически относится к оказанию военной помощи Украине и неоднократно намекал на прекращение поддержки Киева.

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