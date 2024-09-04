Симоньян и RT. США ввели санкции против пропагандистов РФ за вмешательство в выборы

Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) 4 сентября ввел санкции против российских пропагандистов из-за вмешательства в выборы президента. В санкционный список вошла главная редактор RT Маргарита Симоньян, ее заместители и не только.
Главные тезисы
- OFAC ввел санкции против российских пропагандистов, обвиненных во вмешательстве в выборы президента США.
- Главная цель пропагандистов — подорвать доверие к избирательным процессам и институтам в Соединенных Штатах.
- В черный список вошли главный редактор RT Маргарита Симоньян, ее заместители и другие пропагандисты.
- США обвиняют Россию во вмешательстве в выборы через пропагандистские ресурсы.
- Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года, за победу будут бороться вице-президент Харрис и экс-президент Трамп.
США ввели санкции против российских пропагандистов
Руководители RT вербовали влиятельных американских лиц, чтобы те подыгрывали российским нарративам. Главная цель пропагандистов — подорвать доверие к избирательным процессам и институтам накануне выборов в США.
Лица и организации, внесенные в черный список, подозреваются в использовании дезинформации и дипфейков, в частности созданных с помощью искусственного интеллекта.
В санкционный список вошла редактор Маргарита Симоньян и три ее заместителя: Елизавета Бродская, Антон Анисимов, Андрей Кияшко. В черном списке оказались идругие пропагандисты:
Елена Афанасьева;
Константин Калашников;
Александр Неженцев;
Анастасия Ермошкина;
Алексей Гаращенко.
Санкции OFAC также распространяются на общественные платформы “Диалог” и “Диалог Регионы”. Вероятно, у них есть связи с ФСБ России.
Выборы президента в США
Американцы выберут следующего главу государства 5 ноября 2024 года.
За президентское кресло борются демократ, действующая вице-президент Камала Гаррис и республиканец, экс-президент США Дональд Трамп.
В Штатах обвиняют Россию во вмешательстве в выборы через пропагандистские ресурсы.
Американская разведка утверждает, что РФ более выгодна победа Трампа. Его считают более удобным президентом США, чем Харрис.
Причина во взглядах Трампа. Он скептически относится к оказанию военной помощи Украине и неоднократно намекал на прекращение поддержки Киева.
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