Что известно о сотрудничестве ряда американских журналистов с кремлевскими СМИ

Расследование может проводиться в рамках противодействия российским операциям влияния накануне президентских выборов в США.

В частности, в августе агенты ФБР провели обыски в домах бывшего инспектора по оружию ООН и критика американской внешней политики Скотта Риттера, а также бывшего советника кандидата в президенты США, республиканца Дональда Трампа, Димитрия Саймса.

ФБР и полиция США

Подчеркивается, что оба часто появлялись в эфирах российских государственных СМИ.

В частности, у Риттера были изъяты мобильные телефоны, компьютеры и жесткие диски, однако ни ему, ни Димитрию Саймсу пока не были предъявлены никакие обвинения.

В скором времени ожидаются новые обыски и возможные уголовные дела.

Это абсолютно прямое нападение на Конституцию Соединенных Штатов, – заявил Риттер. Поделиться

Что известно о целях расследования в рамках противодействия кремлевской пропаганде

Журналисты издания подчеркивают, что расследования проводятся по выводам разведки США по поводу того, что подконтрольные Кремлю российские медиа, такие как Russia Today сотрудничают со спецслужбами РФ и стремятся повлиять на результаты выборов по всему миру.

Так, Кремль в очередной раз в соцсетях из-за ботов и пропагандистов поддерживает Трампа, выпуская фейковые новости для дескредитации президента США Джо Байдена и кандидата в президенты от демократов Камалы Гаррис.