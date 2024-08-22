Минюст США начал уголовное расследование в отношении американских журналистов, сотрудничавших с подконтрольными Кремлю пропагандистскими медиа.
Главные тезисы
- Минюст США начал уголовное расследование по факту сотрудничества американских журналистов с пропагандистскими медиа в рамках противодействия вмешательству РФ в выборы.
- Расследование может раскрыть сотрудничество с кремлевскими СМИ таких лиц, как бывший инспектор по оружию ООН Скотт Риттер и советник Дональда Трампа Димитрий Саймс.
- Российские медиа, по мнению разведки США, поддерживают влияние на выборы по всему миру, выпуская фейковые новости и сотрудничая со спецслужбами РФ.
- Расследование вызывает политические дебаты о свободе слова и информационной независимости, а также подталкивает к поиску новых механизмов противодействия внешним влияниям на политические процессы.
- Расследование проводится в рамках противодействия кремлевской пропаганде, стремящейся повлиять на результаты выборов по всему миру.
Что известно о сотрудничестве ряда американских журналистов с кремлевскими СМИ
Расследование может проводиться в рамках противодействия российским операциям влияния накануне президентских выборов в США.
В частности, в августе агенты ФБР провели обыски в домах бывшего инспектора по оружию ООН и критика американской внешней политики Скотта Риттера, а также бывшего советника кандидата в президенты США, республиканца Дональда Трампа, Димитрия Саймса.
Подчеркивается, что оба часто появлялись в эфирах российских государственных СМИ.
В частности, у Риттера были изъяты мобильные телефоны, компьютеры и жесткие диски, однако ни ему, ни Димитрию Саймсу пока не были предъявлены никакие обвинения.
В скором времени ожидаются новые обыски и возможные уголовные дела.
Что известно о целях расследования в рамках противодействия кремлевской пропаганде
Журналисты издания подчеркивают, что расследования проводятся по выводам разведки США по поводу того, что подконтрольные Кремлю российские медиа, такие как Russia Today сотрудничают со спецслужбами РФ и стремятся повлиять на результаты выборов по всему миру.
Так, Кремль в очередной раз в соцсетях из-за ботов и пропагандистов поддерживает Трампа, выпуская фейковые новости для дескредитации президента США Джо Байдена и кандидата в президенты от демократов Камалы Гаррис.
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