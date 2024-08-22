В США расследуют сотрудничество американских журналистов с пропагандистами РФ
Категория
Политика
Дата публикации

В США расследуют сотрудничество американских журналистов с пропагандистами РФ

ФБР
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Источник:  The New York Times

Минюст США начал уголовное расследование в отношении американских журналистов, сотрудничавших с подконтрольными Кремлю пропагандистскими медиа.

Главные тезисы

  • Минюст США начал уголовное расследование по факту сотрудничества американских журналистов с пропагандистскими медиа в рамках противодействия вмешательству РФ в выборы.
  • Расследование может раскрыть сотрудничество с кремлевскими СМИ таких лиц, как бывший инспектор по оружию ООН Скотт Риттер и советник Дональда Трампа Димитрий Саймс.
  • Российские медиа, по мнению разведки США, поддерживают влияние на выборы по всему миру, выпуская фейковые новости и сотрудничая со спецслужбами РФ.
  • Расследование вызывает политические дебаты о свободе слова и информационной независимости, а также подталкивает к поиску новых механизмов противодействия внешним влияниям на политические процессы.
  • Расследование проводится в рамках противодействия кремлевской пропаганде, стремящейся повлиять на результаты выборов по всему миру. 

Что известно о сотрудничестве ряда американских журналистов с кремлевскими СМИ

Расследование может проводиться в рамках противодействия российским операциям влияния накануне президентских выборов в США.

В частности, в августе агенты ФБР провели обыски в домах бывшего инспектора по оружию ООН и критика американской внешней политики Скотта Риттера, а также бывшего советника кандидата в президенты США, республиканца Дональда Трампа, Димитрия Саймса.

Минюст США начал расследование по вмешательству РФ в выборы
ФБР и полиция США

Подчеркивается, что оба часто появлялись в эфирах российских государственных СМИ.

В частности, у Риттера были изъяты мобильные телефоны, компьютеры и жесткие диски, однако ни ему, ни Димитрию Саймсу пока не были предъявлены никакие обвинения.

В скором времени ожидаются новые обыски и возможные уголовные дела.

Это абсолютно прямое нападение на Конституцию Соединенных Штатов, – заявил Риттер.

Что известно о целях расследования в рамках противодействия кремлевской пропаганде

Журналисты издания подчеркивают, что расследования проводятся по выводам разведки США по поводу того, что подконтрольные Кремлю российские медиа, такие как Russia Today сотрудничают со спецслужбами РФ и стремятся повлиять на результаты выборов по всему миру.

Так, Кремль в очередной раз в соцсетях из-за ботов и пропагандистов поддерживает Трампа, выпуская фейковые новости для дескредитации президента США Джо Байдена и кандидата в президенты от демократов Камалы Гаррис.

Расследование является политически тяжелым и вызывает схожие дебаты, которые были в США относительно влияния России на президентскую гонку 2016 года. Расследуя деятельность американцев, работающих с российскими медиа, даже государственными, правоохранители могут столкнуться с защитой прав на свободу слова, - отмечается в материале издания.

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