В Европарламенте прошли масштабные обыски — что происходит

В Европейском парламенте прошли обыски в рамках расследования возможного вмешательства России. Также полиция обыскала дом, где проживает один из сотрудников ЕП – фигурант дела.
Что известно о новом скандале в Европарламенте
Согласно данным AP, в первую очередь полицейские пришли с обысками в офис подозреваемого в Страсбурге, где находится штаб-квартира Европарламента.
Что важно понимать, это происходило в партнерстве с агентством ЕС по судебному сотрудничеству (Евройст) и французскими судебными органами.
По их словам, существует высокая вероятность того, что подозреваемый сотрудник играл "значительную роль в этом".
Согласно данным журналистов, подозреваемым является депутат Европарламента Марсель де Граафф из ультраправой голландской партии "Форум за демократию".
Лицо, осведомленное с ходом расследования, подтвердило, что эти сообщения были точными.
На звонки в офис Грааффа в Европейском парламенте сразу не ответили.
ЕС ввел санкции против Медведчука и Марчевского
27 мая официально стало известно, что Совет Евросоюза принял решение о введении санкций против двух физических лиц, среди которых Виктор Медведчук и одной организации, ответственной за пропагандистские действия, направленные против гражданского общества в ЕС и его соседних странах.
Как выяснилось впоследствии, Совет ЕС ввел санкции против ресурса Voice of Europe – онлайн-СМИ, что, по словам Совета, принимает участие в систематической международной кампании манипулирования СМИ и искажения фактов с целью дестабилизации Украины, ЕС и его государств-членов.
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