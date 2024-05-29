В Европарламенте прошли масштабные обыски — что происходит
Категория
Мир
Дата публикации

В Европарламенте прошли масштабные обыски — что происходит

вропарламент
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Источник:  AP

В Европейском парламенте прошли обыски в рамках расследования возможного вмешательства России. Также полиция обыскала дом, где проживает один из сотрудников ЕП – фигурант дела.

Что известно о новом скандале в Европарламенте

Согласно данным AP, в первую очередь полицейские пришли с обысками в офис подозреваемого в Страсбурге, где находится штаб-квартира Европарламента.

Что важно понимать, это происходило в партнерстве с агентством ЕС по судебному сотрудничеству (Евройст) и французскими судебными органами.

Обыски являются частью дела о вмешательстве, пассивной коррупции и членстве в преступной организации, они касаются признаков российского вмешательства, когда к членам Европейского парламента обращались и платили за продвижение российской пропаганды через новостной сайт Voice of Europe, - сообщают представители прокуратуры.

По их словам, существует высокая вероятность того, что подозреваемый сотрудник играл "значительную роль в этом".

Согласно данным журналистов, подозреваемым является депутат Европарламента Марсель де Граафф из ультраправой голландской партии "Форум за демократию".

Лицо, осведомленное с ходом расследования, подтвердило, что эти сообщения были точными.

На звонки в офис Грааффа в Европейском парламенте сразу не ответили.

ЕС ввел санкции против Медведчука и Марчевского

27 мая официально стало известно, что Совет Евросоюза принял решение о введении санкций против двух физических лиц, среди которых Виктор Медведчук и одной организации, ответственной за пропагандистские действия, направленные против гражданского общества в ЕС и его соседних странах.

Как выяснилось впоследствии, Совет ЕС ввел санкции против ресурса Voice of Europe – онлайн-СМИ, что, по словам Совета, принимает участие в систематической международной кампании манипулирования СМИ и искажения фактов с целью дестабилизации Украины, ЕС и его государств-членов.

Кроме того, Voice of Europe использовался как средство для направления финансовых ресурсов, предназначенных для оплаты труда пропагандистов, а также для создания сети влияния на представителей политических партий в Европе.

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