В Європарламенті пройшли масштабні обшуки — що відбувається
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В Європарламенті пройшли масштабні обшуки — що відбувається

Європарламент
Джерело:  AP

В Європейському парламенті відбулися обшуки у межах розслідування щодо можливого втручання Росії. Також поліція обшукала будинок, де проживає один із співробітників ЄП — фігурант справи.

Що відомо про новий скандал в Європарламенті

Згідно з даними AP, насамперед поліцейські прийшли з обшуками в офісі підозрюваного у Страсбурзі, де розташована штаб-квартира Європарламенту.

Що важливо розуміти, це відбувалося у партнерстві з агентством ЄС з питань судового співробітництва (Євроюст) та французькими судовими органами.

Обшуки є частиною справи про втручання, пасивну корупцію та членство в злочинній організації, вони стосуються ознак російського втручання, коли до членів Європейського парламенту зверталися і платили за просування російської пропаганди через новинний сайт Voice of Europe, – повідомляють представники прокуратури.

За їхніми словами, існує висока ймовірність того, що підозрюваний співробітник відігравав "значну роль у цьому".

Згідно з даними журналістів, підозрюваним є депутат Європарламенту Марсель де Граафф з ультраправої голландської партії "Форум за демократію".

Особа, обізнана з ходом розслідування, підтвердила, що ці повідомлення були точними.

На дзвінки до офісу де Грааффа в Європейському парламенті одразу не відповіли.

ЄС ввів санкції проти Медведчука і Марчевського

27 травня офіційно стало відомо, що Рада Євросоюзу ухвалила рішення щодо запровадження санкцій проти двох фізичних осіб, серед яких Віктор Медведчук, та однієї організації, відповідальних за пропагандистські дії, спрямовані проти громадянського суспільства в ЄС та його сусідніх країнах.

Як з’ясувалося згодом, Рада ЄС ввела санкції проти ресурсу Voice of Europe – онлайн-ЗМІ, що, за словами Ради, бере участь у систематичній міжнародній кампанії маніпулювання ЗМІ та спотворення фактів з метою дестабілізації України, ЄС та його держав-членів.

Крім того, Voice of Europe використовувався як засіб спрямування фінансових ресурсів, призначених для оплати праці пропагандистів, а також для створення мережі впливу на представників політичних партій у Європі.

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