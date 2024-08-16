Федеральное бюро расследований США пришло с обысками в загородное имение пропутинского политолога и ведущего российского "Первого канала" Дмитрия Саймса и его супруги. Здание расположено в Виргинии недалеко от Вашингтона.

ФБР заинтересовалась деятельностью Саймса и его связями с Кремлем

Первыми подробностями поделилось местное издание Rappahannock News.

По словам спикера ФБР, речь идет о "санкционированной судом правоохранительной деятельности", однако она отказалась раскрывать журналистам другие детали.

Один из соседей заявил СМИ, что много сотрудников правоохранительных органов с утра 14 августа приезжали и уезжали из имения под названием "Патрия" в Хантли, вывозя предметы на грузовиках и прицепах. Агенты снова вернулись в поместье утром 16 августа.

Что важно понимать, Дмитрий Саймс и его жена приобрели имение площадью 53 гектара за 1,63 миллиона долларов еще 3 года назад.

Журналистам также удалось узнать о том, что в настоящее время приспешник Путина находится за пределами Штатов.

Прокремлевский пропагандист также признался, что он "озадачен и обеспокоен" тем, что ни один правоохранительный орган не связался с ним по поводу обыска его собственности.

Я, безусловно, сделаю шаги, чтобы получить надлежащую информацию, а затем принять надлежащие меры, — заявил Саймс. Поделиться

Что важно знать о Дмитрии Саймсе

Приспешник российского диктатора Путина является соведущим программы о международных отношениях на российском государственном "Первом канале".

Кроме того, неоднократно появлялась информация о его связях с членами команды республиканца Дональда Трампа и с российскими государственными чиновниками.

Несмотря на это, кремлевскому пропагандисту никогда не предъявляли никаких обвинений.

Также Дмитрий Саймс считается экспертом по российским делам.