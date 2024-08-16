Федеральное бюро расследований США пришло с обысками в загородное имение пропутинского политолога и ведущего российского "Первого канала" Дмитрия Саймса и его супруги. Здание расположено в Виргинии недалеко от Вашингтона.
Главные тезисы
- Саймс приобрел поместье в Хантли за 1,63 миллиона долларов три года назад, однако сейчас он находится за пределами страны.
- Приспешник Путина не получал никаких обвинений, но имеет связи с командой Дональда Трампа и российскими чиновниками.
- Саймс начинал как внешнеполитический реалист, но потом перешел на сторону Кремля.
ФБР заинтересовалась деятельностью Саймса и его связями с Кремлем
Первыми подробностями поделилось местное издание Rappahannock News.
По словам спикера ФБР, речь идет о "санкционированной судом правоохранительной деятельности", однако она отказалась раскрывать журналистам другие детали.
Один из соседей заявил СМИ, что много сотрудников правоохранительных органов с утра 14 августа приезжали и уезжали из имения под названием "Патрия" в Хантли, вывозя предметы на грузовиках и прицепах. Агенты снова вернулись в поместье утром 16 августа.
Что важно понимать, Дмитрий Саймс и его жена приобрели имение площадью 53 гектара за 1,63 миллиона долларов еще 3 года назад.
Журналистам также удалось узнать о том, что в настоящее время приспешник Путина находится за пределами Штатов.
Прокремлевский пропагандист также признался, что он "озадачен и обеспокоен" тем, что ни один правоохранительный орган не связался с ним по поводу обыска его собственности.
Что важно знать о Дмитрии Саймсе
Приспешник российского диктатора Путина является соведущим программы о международных отношениях на российском государственном "Первом канале".
Кроме того, неоднократно появлялась информация о его связях с членами команды республиканца Дональда Трампа и с российскими государственными чиновниками.
Несмотря на это, кремлевскому пропагандисту никогда не предъявляли никаких обвинений.
Также Дмитрий Саймс считается экспертом по российским делам.
Что интересно, сначала политолог часто называл себя внешнеполитическим реалистом, который выступает за сотрудничество между США и РФ, но со временем Саймс стал полностью пропутинским.
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