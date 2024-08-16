Федеральне бюро розслідувань США прийшло з обшуками у заміський маєток пропутінського політолога і ведучого російського "Первого канала" Дмитра Саймса та його дружини. Будівля розташована у Вірджинії неподалік від Вашингтона.

ФБР зацікавилася діяльністю Саймса та його зв’язками з Кремлем

Першими подробицями поділилося місцеве видання Rappahannock News.

За словами спікерки ФБР, йдеться про "санкціоновану судом правоохоронну діяльність", однак вона відмовилася розкривати журналістам інші деталі.

Один із сусідів заявив ЗМІ, що численні співробітники правоохоронних органів з ранку 14 серпня приїжджали і від'їжджали з маєтку під назвою "Патрія" у Хантлі, вивозячи предмети на вантажівках і причепах. Агенти знову повернулися до маєтку вранці 16 серпня.

Що важливо розуміти, Дмитро Саймс та його дружина придбали маєток площею 53 гектари за 1,63 мільйона доларів ще 3 роки тому.

Журналістам також вдалося дізнатися про те, що наразі поплічник Путіна знаходиться поза межами Штатів.

Прокремлівський пропагандист також зізнався, що він "спантеличений і стурбований" тим, що жоден правоохоронний орган не зв'язався з ним з приводу обшуку його власності.

Я, безумовно, зроблю кроки, щоб отримати належну інформацію, а потім вжити належних заходів, — заявив Саймс. Поширити

Що важливо знати про Дмитра Саймса

Поплічник російського диктатора Путіна є співведучим програми про міжнародні відносини на російському державному "Первом канале".

Окрім того, неодноразово з’являлася інформація про його зв'язки з членами команди республіканця Дональда Трампа та з російськими державними посадовцями.

Попри це, кремлівському пропагандисту ніколи не висували жодних звинувачень.

Також Дмитра Саймса вважають експертом у російських справах.