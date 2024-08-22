Мін'юст США почав кримінальне розслідування стосовно американських журналістів, які співпрацювали з підконтрольними Кремлю пропагандистськими медіа.
Головні тези:
- Мін'юст США розпочав кримінальне розслідування щодо співпраці американських журналістів з пропагандистськими медіа, у рамках протидії втручанню РФ у вибори.
- Розслідування може розкрити співпрацю з кремлівськими ЗМІ таких осіб, як колишній інспектор зі зброї ООН Скотт Ріттер та радник Дональда Трампа Димитрій Саймс.
- За висновками розвідки США, російські медіа підтримують вплив на вибори по всьому світу, випускаючи фейкові новини та співпрацюючи зі спецслужбами РФ.
- Розслідування створює політичні дебати та викликає питання щодо свободи слова, оскільки може наштовхнутися на захист прав на інформаційну незалежність.
- Співпраця американських журналістів з кремлівськими пропагандистами викликає обурення та обговорення у суспільстві, підштовхуючи до пошуку нових механізмів протидії впливу зовнішніх сил у внутрішні політичні процеси.
Що відомо про співпрацю низки американських журналістів з кремлівськими ЗМІ
Зазначається, що розслідування може проводитись у рамках протидії російським операціям впливу напередодні президентських виборів в США.
Зокрема, у серпні агенти ФБР провели обшуки у будинках колишнього інспектора зі зброї ООН і критика американської зовнішньої політики Скотта Ріттера, а також колишнього радника кандидата у президенти США, республіканця Дональда Трампа, Димитрія Саймса.
Підкреслюється, що обидва часто з’являлись в ефірах російських державних ЗМІ.
Зокрема, у Ріттера було вилучено мобільні телефони, комп’ютери та жорсткі диски, однак ні йому, ні Димитрію Саймсу поки не було висунуто жодних обвинувачень.
Незабаром очікуються нові обшуки та можливі кримінальні справи.
Що відомо про цілі розслідування у рамках протидії кремлівській пропаганді
Журналісти видання підкреслюють, що розслідування проводяться за висновками розвідки США стосовного того, що підконтрольні Кремлю російські медіа, такі як Russia Today співпрацюють зі спецслужбами РФ і прагнуть вплинути на результати виборів по всьому світу.
Так, Кремль в черговий раз у соцмережах через ботів та пропагандистів підтримує Трампа, випускаючи фейкові новини для дескредитації президента США Джо Байдена та кандидата у президенти від демократів Камали Гарріс.
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