Що відомо про співпрацю низки американських журналістів з кремлівськими ЗМІ

Зазначається, що розслідування може проводитись у рамках протидії російським операціям впливу напередодні президентських виборів в США.

Зокрема, у серпні агенти ФБР провели обшуки у будинках колишнього інспектора зі зброї ООН і критика американської зовнішньої політики Скотта Ріттера, а також колишнього радника кандидата у президенти США, республіканця Дональда Трампа, Димитрія Саймса.

ФБР та поліція США

Підкреслюється, що обидва часто з’являлись в ефірах російських державних ЗМІ.

Зокрема, у Ріттера було вилучено мобільні телефони, комп’ютери та жорсткі диски, однак ні йому, ні Димитрію Саймсу поки не було висунуто жодних обвинувачень.

Незабаром очікуються нові обшуки та можливі кримінальні справи.

Це абсолютно прямий напад на Конституцію Сполучених Штатів, - заявив Ріттер. Поширити

Що відомо про цілі розслідування у рамках протидії кремлівській пропаганді

Журналісти видання підкреслюють, що розслідування проводяться за висновками розвідки США стосовного того, що підконтрольні Кремлю російські медіа, такі як Russia Today співпрацюють зі спецслужбами РФ і прагнуть вплинути на результати виборів по всьому світу.

Так, Кремль в черговий раз у соцмережах через ботів та пропагандистів підтримує Трампа, випускаючи фейкові новини для дескредитації президента США Джо Байдена та кандидата у президенти від демократів Камали Гарріс.