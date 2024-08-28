Психологическая война и пропаганда Что известно о военно-учетной специальности Дурова

Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции привлек еще большее внимание к его персоне и пролил свет на прошлое российского программиста.

Что стало известно про Павла Дурова

На красноречивый факт в биографии основателя Telegram обратил внимание украинский предприниматель, основатель Petcube и TheFourthLaw.ai Ярослав Ажнюк.

По словам последнего, у него была информация о том, что военно-учетная специальность Павла Дурова — "Психологическая война и пропаганда", однако ранее не было официального источника, подтверждающего эти данные.

Однако 28 августа один из пользователей сети отправил Ярославу Ажнюку ссылку на твит российского программиста, который тот опубликовал еще 12 лет назад.

Прошел подготовку на военной кафедре СПбГУ в области пропаганды, был командиром взвода, сейчас старший лейтенант запаса, — сказано в сообщении Павла Дурова, которое датировано 10 апреля, 2012 года. Поделиться

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Французская прокуратура объявила список обвинений Павлу Дурову: