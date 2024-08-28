Психологическая война и пропаганда Что известно о военно-учетной специальности Дурова

Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции привлек еще большее внимание к его персоне и пролил свет на прошлое российского программиста.
Главные тезисы
- ВУС Дурова - "Психологическая война и пропаганда", в 2012-м он был старшим лейтенантом запаса.
- Павлу Дурову уже объявили обвинения. Среди них – соучастие в распространении порнографического контента и участие в мошенничестве.
- Основатель Telegram много лет игнорировал требования и призывы властей Франции.
Что стало известно про Павла Дурова
На красноречивый факт в биографии основателя Telegram обратил внимание украинский предприниматель, основатель Petcube и TheFourthLaw.ai Ярослав Ажнюк.
По словам последнего, у него была информация о том, что военно-учетная специальность Павла Дурова — "Психологическая война и пропаганда", однако ранее не было официального источника, подтверждающего эти данные.
Однако 28 августа один из пользователей сети отправил Ярославу Ажнюку ссылку на твит российского программиста, который тот опубликовал еще 12 лет назад.
Французская прокуратура объявила список обвинений Павлу Дурову:
Соучастие в администрировании онлайн-платформы с целью незаконных транзакций организованной группой.
Отказ предоставить по запросам уполномоченных органов информацию или документы, необходимые для осуществления и использования разрешенного прослушивания.
Соучастие во владении изображением несовершеннолетних детей порнографического характера.
Соучастие в распространении организованной преступной группой изображений несовершеннолетних детей порнографического характера.
Соучастие в приобретении, перевозке, хранении или передаче наркотиков.
Участие в предложении, передаче или предоставлении без уважительных причин оборудования, инструмента, программы или данных, предназначенных для атаки на автоматизированные системы обработки данных.
Соучастие в организованном бандитском мошенничестве.
Предоставление криптологических услуг, направленных на обеспечение функций конфиденциальности без соответствующего декларирования.
Предоставление средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции проверки подлинности или контроля целостности, без предварительного заявления.
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