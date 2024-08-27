Дуров десятки раз тайно посещал Россию, несмотря на свою "антипутинскую" позицию

Российский программист и основатель Telegram Павел Дуров довольно долго создавал иллюзию того, что является противником путинского режима, однако тайно приезжал в страну-агрессорку более 60 раз с 2014 по 2021 годы.

Павел Дуров скрывал свои связи с российскими властями

Эксклюзивной информацией поделился предприниматель, основатель Petcube и TheFourthLaw.ai Ярослав Ажнюк. Ее он получил от собственных анонимных источников.

Кроме того, указано, что еще в прошлом году группе расследователей "Кремлеграмм" анонимно прислали выписку с данными о пересечении Дуровым границы России в 2015-2021 гг.

Лишь 26 августа 2024 года, после того, как произошла масштабная утечка крупной базы данных ФСБ, стало известно, что российский программист действительно посещал РФ 5 августа 2015 года.

Это полностью совпадает с одной из записей в письме, которое мы получили, где всего 125 записей о въезде и выезде Павла в Россию. Оба источника сливов анонимны, их цели нам не известны, но сейчас с большой вероятностью можно считать данные анонимного письма подлинными. Исходя из них, Павел много раз посещал Россию с 2015 по 2021 годы, в то время как утверждал, что имеет конфликт с властью и является изгнанником в стране, где родился. Поделиться

Фото: facebook.com/ntkrr

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Как известно, мессенджер Telegram якобы был заблокирован в стране-агрессорке 16 апреля 2018-го и разблокирован 20 июня 2020-го в 15:00.

Запись от 20 июня 2020 указывает на то, что программист вылетел из России в 19:13. Данных, как он попал туда перед этим, нет (либо их там и не было, либо они были удалены из базы).