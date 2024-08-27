Арест Дурова. Журналисты указали на парадоксальность решения Макрона

25 августа во Франции арестовали основателя Telegram Павла Дурова. Издание Politico отмечает, что это очень странное решение, поскольку французский лидер Эммануэль Макрон и члены его команды регулярно пользуются этим мессенджером, несмотря на предупреждение о его ненадежности и связях Дурова с ФСБ РФ.

Макрон постоянно использует Telegram

По словам журналистов, от одного из бывших французских депутатов они получили доказательства того, что Макрон "недавно" был в сети, а значит, он до сих пор пользуется Telegram.

Однако даже это не спасло россиянина Павла Дурова от ареста.

Сам президент Франции так прокомментировал сложившуюся ситуацию:

Арест Дурова никоим образом не являлся политическим решением… Франция глубоко предана свободе слова и коммуникации, инновациям и духу предпринимательства. Так будет всегда. Эммануэль Макрон Президент Франции

Согласно данным журналистов, французский лидер был пользователем Telegram с первых дней своей первой президентской кампании.

Прошло почти десятилетие, но ничего не изменилось. Более того, мессенджер становится все более популярным во Франции: его используют не только члены команды Макрона, но и чиновники всех рангов и партий.

Почему власть Франции до сих пор использует Telegram

С комментарием по этому поводу выступил Эрик Боторел — представитель политической силы Макрона "Возрождение". Именно он ответственен за вопросы, связанные с кибербезопасностью.

Что интересно, политик не отрицает "регулярное использование Telegram, несмотря на более-менее законные предупреждения".

По словам Ботореля, уровень защиты Telegram "не самый лучший, но и не самый плохой". Он также подчеркнул, что Olvid, французская платформа обмена зашифрованными сообщениями, которую премьер-министр попросил членов кабинета использовать вместо Telegram, "предложила больше гарантий".