Арест Дурова. Журналисты указали на парадоксальность решения Макрона

25 августа во Франции арестовали основателя Telegram Павла Дурова. Издание Politico отмечает, что это очень странное решение, поскольку французский лидер Эммануэль Макрон и члены его команды регулярно пользуются этим мессенджером, несмотря на предупреждение о его ненадежности и связях Дурова с ФСБ РФ.
Главные тезисы
- Арест Павла Дурова стал объектом внимания журналистов из-за парадоксальности решения президента Франции Макрона.
- Французский лидер Эммануэль Макрон использует Telegram, несмотря на предупреждение о его ненадежности.
- Представитель политической партии Макрона признает не самый лучший уровень защиты Telegram.
Макрон постоянно использует Telegram
По словам журналистов, от одного из бывших французских депутатов они получили доказательства того, что Макрон "недавно" был в сети, а значит, он до сих пор пользуется Telegram.
Однако даже это не спасло россиянина Павла Дурова от ареста.
Сам президент Франции так прокомментировал сложившуюся ситуацию:
Согласно данным журналистов, французский лидер был пользователем Telegram с первых дней своей первой президентской кампании.
Прошло почти десятилетие, но ничего не изменилось. Более того, мессенджер становится все более популярным во Франции: его используют не только члены команды Макрона, но и чиновники всех рангов и партий.
Почему власть Франции до сих пор использует Telegram
С комментарием по этому поводу выступил Эрик Боторел — представитель политической силы Макрона "Возрождение". Именно он ответственен за вопросы, связанные с кибербезопасностью.
Что интересно, политик не отрицает "регулярное использование Telegram, несмотря на более-менее законные предупреждения".
По словам Ботореля, уровень защиты Telegram "не самый лучший, но и не самый плохой". Он также подчеркнул, что Olvid, французская платформа обмена зашифрованными сообщениями, которую премьер-министр попросил членов кабинета использовать вместо Telegram, "предложила больше гарантий".
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